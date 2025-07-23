Генпрокурор поручил открыть дело о нанесении телесных повреждений детективам НАБУ во время обысков
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко поручил открыть уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений детективам НАБУ во время обысков. Следственные действия уже начаты, допрашиваются все участники процесса.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко поручил открыть уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений детективам НАБУ во время обысков. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Кравченко прокомментировал заявление директора НАБУ Семена Кривоноса о том, что к детективам НАБУ применили чрезмерную физическую силу и препятствовали снятию, фиксации побоев.
Я, когда узнал, что один из представителей НАБУ пришел в Соломенское районное управление полиции писать заявление, сразу дал указание моему заместителю Андрею Лещенко, который отвечает за специализированную прокуратуру в оборонной сфере, зарегистрировать уголовное производство по этим фактам, что сотрудники Службы безопасности могли нанести телесные повреждения во время тех или иных следственных действий
Генпрокурор отметил, что уже сегодня начали проводить следственные действия, допрашивать всех участников процесса.
Контекст
21 июля сотрудники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.
В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф.
Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. По данным следствия, Магамедрасулов имел тесный контакт с народным депутатом Федором Христенко.
Также был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2".
По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала ФСБ. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.
Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задокументировали новые факты утечки из Национального антикоррупционного бюро Украины конфиденциальной информации, касающейся деятельности Бюро.