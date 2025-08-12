Офис Генпрокурора расследует пять дел о возможном применении сотрудниками СБУ силы против детективов НАБУ
Киев • УНН
Офис Генерального прокурора открыл пять уголовных производств по фактам возможного применения силы сотрудниками СБУ к работникам НАБУ во время обысков 21 июля. Об этом УНН сообщила начальница управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
Детали
На вопрос, зарегистрировал ли Офис генерального прокурора 5 уголовных производств относительно возможного применения силы со стороны сотрудников Службы безопасности Украины к работникам Национального антикоррупционного бюро во время обысков 21 июля, Гайовская-Ковбасюк ответила: "Да. Производства открыты по ч. 2 ст. 365 УКУ".
Напомним
Ранее УНН писал, что 21 июля сотрудники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко поручил открыть уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений детективам НАБУ во время обысков. Следственные действия уже начаты, допрашиваются все участники процесса.