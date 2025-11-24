"Новий Зір” переміг на премії EPHA Awards 2025: українська клініка вперше отримала нагороду від організації світового рівня

$42.270.11
48.700.19
ukenru
Ексклюзив
14:00 • 1586 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 7802 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 11595 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 10382 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 10243 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 9242 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 7612 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 9910 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 10994 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 10455 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
71%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G824 листопада, 05:08 • 34892 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 23241 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 19365 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі08:21 • 15377 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"10:50 • 14906 перегляди
Публікації
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:47 • 7802 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
13:20 • 11595 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 36378 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 62216 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 139689 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 19582 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 23467 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 39967 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 50479 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 52128 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Leopard 1
NASAMS

"Новий Зір” переміг на премії EPHA Awards 2025: українська клініка вперше отримала нагороду від організації світового рівня

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Мережа “Новий Зір” стала першою клінікою в Україні, що здобула авторитетну європейську відзнаку. Вона перемогла на European Private Hospitals Awards 2025 у номінації “Стійкість системи охорони здоров’я та управління кризами”

"Новий Зір” переміг на премії EPHA Awards 2025: українська клініка вперше отримала нагороду від організації світового рівня

Нагорода присуджена за соціальний проєкт #МОД – Мобільна офтальмологічна допомога. З перших днів повномасштабного вторгнення бригади лікарів "Нового Зору" виїжджають у прифронтові зони, щоб безкоштовно лікувати військових і цивільних. 

Вияв вдячності захисникам

Проєкт діє під егідою благодійного фонду "Побач перемогу", який вже багато років опікується нашими захисниками й громадянами, що постраждали від бойових дій. 

Заступниця директора мережі клінік Марина Чирва розповідає про місію #МОД: "Ми робимо комплексне обстеження на сучасній апаратурі, яку привозимо із собою, щоб одразу підібрати окуляри, лінзи й надати необхідні ліки".

Фахівці не лише діагностують захворювання очей, а й виявляють травми, що потребують негайного втручання. За період роботи благодійного фонду понад 3 тис. військових пройшли обстеження та прооперувалися. Під час 8-ї виїзної місії #МОД офтальмологи перевірили зір 201 бійцю окремої штурмової бригади, видали 32 пари окулярів і 146 флаконів крапель для лікування. Самовіддані лікарки протягом тижня працювали по 12 годин, щоб наші захисники могли знову ясно бачити.

Медична нагорода світового рівня: "Новий Зір" отримав міжнародне визнання

European Private Hospitals Awards є найавторитетнішою премією в Європі, що відзначає інновації, гуманність і силу приватної медицини. Перемога на ній означає, що заклад відповідає найвищим клінічним, етичним та управлінським стандартам, і його діяльність значуща не тільки в межах країни.

На цьогорічній премії у Мадриді "Новий Зір" змагався із провідними європейськими клініками і зрештою переміг у номінації "Стійкість системи охорони здоров’я та управління кризами". Це доводить, що наша медицина гідно представляє країну на світовому рівні.

Марина Чирва у промові на премії зазначила: "Зараз життя в Україні наче інший світ. Сьогоднішні виклики нас не лякають, але ми платимо за цю навичку дуже високу ціну. Сподіваюся, наш досвід ніколи не стане вам у пригоді".

Спікерка підкреслила, що нагорода належить усій команді "Нового Зору" – медсестрам, лікарям, хірургам, адміністраторам.

Світовий стандарт офтальмології

Мережа "Новий Зір" працює з 2004 року й має філії у Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькому, Черкасах та Львові.

Компанія не вперше отримує визнання: до війни вона двічі ставала найкращою офтальмологічною клінікою року. А статус референтного центру Alcon, світового лідера офтальмологічного обладнання, дає змогу впроваджувати інноваційні технології у вітчизняну медицину й ділитися досвідом з іншими лікарями.

Тож крім діагностичних і лікувальних послуг – від лазерної корекції зору до вітреоретинальної хірургії й дитячої офтальмології, мережа готує нове покоління лікарів. Зокрема, навчальний центр "Нового Зору" є базою кафедри офтальмології Національного медуніверситету ім. О. О. Богомольця, де проводять практичні заняття, наприклад, з панретинальної лазерної коагуляції сітківки або лазерних втручань при глаукомі.

Команда мережі складається з кандидатів медичних наук, лікарів вищої категорії, хірургів зі стажем понад 20 років. Завдяки постійній участі в міжнародних конгресах і стажуванню за кордоном фахівці інтегрують у практику найновіші методи лікування. Ось недавно директор мережі Георгій Пархоменко разом із колегами пройшов стажування в американських клініках Kellogg Eye Center та Eversight Eye Bank стосовно трансплантації рогівки й банків рогівкової тканини – напрямів, які під час війни надзвичайно важливі для України.

Так "Новий Зір" формує в державі культуру офтальмології світового рівня – від освіти до практики і є прикладом стійкої системи. Саме це відзначили на премії EPHA Awards.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Дніпро (місто)
Мадрид
Україна
Кривий Ріг
Черкаси
Хмельницький
Львів
Київ
Харків