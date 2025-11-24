"Новий Зір” переміг на премії EPHA Awards 2025: українська клініка вперше отримала нагороду від організації світового рівня

Нагорода присуджена за соціальний проєкт #МОД – Мобільна офтальмологічна допомога. З перших днів повномасштабного вторгнення бригади лікарів "Нового Зору" виїжджають у прифронтові зони, щоб безкоштовно лікувати військових і цивільних.

Вияв вдячності захисникам

Проєкт діє під егідою благодійного фонду "Побач перемогу", який вже багато років опікується нашими захисниками й громадянами, що постраждали від бойових дій.

Заступниця директора мережі клінік Марина Чирва розповідає про місію #МОД: "Ми робимо комплексне обстеження на сучасній апаратурі, яку привозимо із собою, щоб одразу підібрати окуляри, лінзи й надати необхідні ліки".

Фахівці не лише діагностують захворювання очей, а й виявляють травми, що потребують негайного втручання. За період роботи благодійного фонду понад 3 тис. військових пройшли обстеження та прооперувалися. Під час 8-ї виїзної місії #МОД офтальмологи перевірили зір 201 бійцю окремої штурмової бригади, видали 32 пари окулярів і 146 флаконів крапель для лікування. Самовіддані лікарки протягом тижня працювали по 12 годин, щоб наші захисники могли знову ясно бачити.

Медична нагорода світового рівня: "Новий Зір" отримав міжнародне визнання

European Private Hospitals Awards є найавторитетнішою премією в Європі, що відзначає інновації, гуманність і силу приватної медицини. Перемога на ній означає, що заклад відповідає найвищим клінічним, етичним та управлінським стандартам, і його діяльність значуща не тільки в межах країни.

На цьогорічній премії у Мадриді "Новий Зір" змагався із провідними європейськими клініками і зрештою переміг у номінації "Стійкість системи охорони здоров’я та управління кризами". Це доводить, що наша медицина гідно представляє країну на світовому рівні.

Марина Чирва у промові на премії зазначила: "Зараз життя в Україні наче інший світ. Сьогоднішні виклики нас не лякають, але ми платимо за цю навичку дуже високу ціну. Сподіваюся, наш досвід ніколи не стане вам у пригоді".

Спікерка підкреслила, що нагорода належить усій команді "Нового Зору" – медсестрам, лікарям, хірургам, адміністраторам.

Світовий стандарт офтальмології

Мережа "Новий Зір" працює з 2004 року й має філії у Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькому, Черкасах та Львові.

Компанія не вперше отримує визнання: до війни вона двічі ставала найкращою офтальмологічною клінікою року. А статус референтного центру Alcon, світового лідера офтальмологічного обладнання, дає змогу впроваджувати інноваційні технології у вітчизняну медицину й ділитися досвідом з іншими лікарями.

Тож крім діагностичних і лікувальних послуг – від лазерної корекції зору до вітреоретинальної хірургії й дитячої офтальмології, мережа готує нове покоління лікарів. Зокрема, навчальний центр "Нового Зору" є базою кафедри офтальмології Національного медуніверситету ім. О. О. Богомольця, де проводять практичні заняття, наприклад, з панретинальної лазерної коагуляції сітківки або лазерних втручань при глаукомі.

Команда мережі складається з кандидатів медичних наук, лікарів вищої категорії, хірургів зі стажем понад 20 років. Завдяки постійній участі в міжнародних конгресах і стажуванню за кордоном фахівці інтегрують у практику найновіші методи лікування. Ось недавно директор мережі Георгій Пархоменко разом із колегами пройшов стажування в американських клініках Kellogg Eye Center та Eversight Eye Bank стосовно трансплантації рогівки й банків рогівкової тканини – напрямів, які під час війни надзвичайно важливі для України.

Так "Новий Зір" формує в державі культуру офтальмології світового рівня – від освіти до практики і є прикладом стійкої системи. Саме це відзначили на премії EPHA Awards.