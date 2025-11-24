$42.270.11
"Новий Зір" победил на премии EPHA Awards 2025: украинская клиника впервые получила награду от организации мирового уровня

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Сеть «Новий Зір» стала первой клиникой в Украине, получившей авторитетную европейскую награду. Она победила на European Private Hospitals Awards 2025 в номинации «Устойчивость системы здравоохранения и управление кризисами»

"Новий Зір" победил на премии EPHA Awards 2025: украинская клиника впервые получила награду от организации мирового уровня

Награда присуждена за социальный проект #МОД – Мобильная офтальмологическая помощь. С первых дней полномасштабного вторжения бригады врачей "Нового Зору" выезжают в прифронтовые зоны, чтобы бесплатно лечить военных и гражданских. 

Выражение благодарности защитникам

Проект действует под эгидой благотворительного фонда "Побач перемогу", который уже много лет занимается нашими защитниками и гражданами, пострадавшими от боевых действий. 

Заместитель директора сети клиник Марина Чирва рассказывает о миссии #МОД: "Мы проводим комплексное обследование на современной аппаратуре, которую привозим с собой, чтобы сразу подобрать очки, линзы и предоставить необходимые лекарства".

Специалисты не только диагностируют заболевания глаз, но и выявляют травмы, требующие немедленного вмешательства. За период работы благотворительного фонда более 3 тыс. военных прошли обследование и прооперировались. Во время 8-й выездной миссии #МОД офтальмологи проверили зрение 201 бойцу отдельной штурмовой бригады, выдали 32 пары очков и 146 флаконов капель для лечения. Самоотверженные врачи в течение недели работали по 12 часов, чтобы наши защитники могли снова ясно видеть.

Медицинская награда мирового уровня: "Новый Зир" получил международное признание

European Private Hospitals Awards является самой авторитетной премией в Европе, отмечающей инновации, гуманность и силу частной медицины. Победа на ней означает, что учреждение соответствует самым высоким клиническим, этическим и управленческим стандартам, и его деятельность значима не только в пределах страны.

На нынешней премии в Мадриде "Новый Зир" соревновался с ведущими европейскими клиниками и в итоге победил в номинации "Устойчивость системы здравоохранения и управление кризисами". Это доказывает, что наша медицина достойно представляет страну на мировом уровне.

Марина Чирва в речи на премии отметила: "Сейчас жизнь в Украине как будто другой мир. Сегодняшние вызовы нас не пугают, но мы платим за этот навык очень высокую цену. Надеюсь, наш опыт никогда не пригодится вам".

Спикер подчеркнула, что награда принадлежит всей команде "Нового Зору" – медсестрам, врачам, хирургам, администраторам.

Мировой стандарт офтальмологии

Сеть "Новый Зир" работает с 2004 года и имеет филиалы в Киеве, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Хмельницком, Черкассах и Львове.

Компания не впервые получает признание: до войны она дважды становилась лучшей офтальмологической клиникой года. А статус референтного центра Alcon, мирового лидера офтальмологического оборудования, позволяет внедрять инновационные технологии в отечественную медицину и делиться опытом с другими врачами.

Поэтому, помимо диагностических и лечебных услуг – от лазерной коррекции зрения до витреоретинальной хирургии и детской офтальмологии, сеть готовит новое поколение врачей. В частности, учебный центр "Нового Зору" является базой кафедры офтальмологии Национального медуниверситета им. А. А. Богомольца, где проводят практические занятия, например, по панретинальной лазерной коагуляции сетчатки или лазерным вмешательствам при глаукоме.

Команда сети состоит из кандидатов медицинских наук, врачей высшей категории, хирургов со стажем более 20 лет. Благодаря постоянному участию в международных конгрессах и стажировке за границей специалисты интегрируют в практику новейшие методы лечения. Вот недавно директор сети Георгий Пархоменко вместе с коллегами прошел стажировку в американских клиниках Kellogg Eye Center и Eversight Eye Bank по трансплантации роговицы и банкам роговичной ткани – направлениям, которые во время войны чрезвычайно важны для Украины.

Так "Новый Зир" формирует в государстве культуру офтальмологии мирового уровня – от образования до практики и является примером устойчивой системы. Именно это отметили на премии EPHA Awards.

Лилия Подоляк

