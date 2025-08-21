Нова Зеландія інвестує $1,6 млрд у морські гелікоптери та літаки Airbus, відповідаючи на зростаючі загрози
Київ • УНН
Нова Зеландія витратить $1,6 млрд на п'ять морських гелікоптерів MH-60R та два літаки Airbus A321XLR. Це найбільша інвестиція після рішення модернізувати застарілу техніку оборонного парку.
Уряд Нової Зеландії оголосив про масштабне оновлення оборонного та авіаційного флоту країни: $1,6 млрд буде витрачено на придбання п’яти морських гелікоптерів MH-60R та двох літаків Airbus A321XLR. Цей крок став першою великою інвестицією після рішення модернізувати застарілу техніку оборонного парку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно із заявою міністра оборони Джудіт Коллінз та міністра закордонних справ Вінстона Пітерса, 2 млрд новозеландських доларів піде на придбання гелікоптерів Lockheed Martin Sikorsky MH-60R Seahawk, а ще 700 млн NZD – на два літаки Airbus A321XLR, які замінять понад 30-річні Boeing 757.
Гелікоптери будуть закуплені через програму США з продажу військової техніки за кордоном, що дозволить пришвидшити постачання без проведення широкого тендеру. Два нові Airbus планується придбати за шестирічним договором лізингу з правом викупу, щоб забезпечити надійність і оперативну сумісність авіапарку.
Це рішення гарантує критично важливий, боєздатний та надійний авіафлот для Нової Зеландії
За словами Пітерса, інвестиції є відповіддю на "різке погіршення безпекової ситуації", а глобальна напруженість вимагає підвищення національної оборонної готовності.
Ці заходи є частиною урядового Плану оборонних можливостей, оголошеного у квітні, який передбачає збільшення витрат на оборону на 9 млрд NZD протягом наступних чотирьох років та доведення частки витрат до 2% ВВП протягом восьми років.
Розвідка країни наголошує на зростанні загроз національній безпеці, зокрема через іноземне втручання та шпигунство, особливо з боку Китаю.
Ми повинні інвестувати в нашу національну безпеку, щоб забезпечити економічне процвітання та захистити країну від нових викликів
Нові інвестиції означають значне підвищення оборонних можливостей країни та підготовку до потенційно нестабільного глобального середовища, забезпечуючи надійний захист для Нової Зеландії у найближчі роки.
Зеленський зустрівся з прем'єром Нової Зеландії: говорили про інвестиції у виробництво військової техніки в Україні25.06.25, 15:53 • 1742 перегляди