Нова Зеландія інвестує $1,6 млрд у морські гелікоптери та літаки Airbus, відповідаючи на зростаючі загрози

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
12:13 • 836 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
10:22 • 7398 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 25133 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 35345 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 39186 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 64662 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 163691 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 70518 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 133130 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 344723 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
39%
746мм
Популярнi новини
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 60033 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 8930 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 42516 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список06:48 • 26625 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 20954 перегляди
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 836 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 21262 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 80394 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 163692 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 133130 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Китай
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 47206 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 43185 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 43383 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 71612 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 87339 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Нафта
Гривня
Boeing 737 MAX

Нова Зеландія інвестує $1,6 млрд у морські гелікоптери та літаки Airbus, відповідаючи на зростаючі загрози

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Нова Зеландія витратить $1,6 млрд на п'ять морських гелікоптерів MH-60R та два літаки Airbus A321XLR. Це найбільша інвестиція після рішення модернізувати застарілу техніку оборонного парку.

Нова Зеландія інвестує $1,6 млрд у морські гелікоптери та літаки Airbus, відповідаючи на зростаючі загрози

Уряд Нової Зеландії оголосив про масштабне оновлення оборонного та авіаційного флоту країни: $1,6 млрд буде витрачено на придбання п’яти морських гелікоптерів MH-60R та двох літаків Airbus A321XLR. Цей крок став першою великою інвестицією після рішення модернізувати застарілу техніку оборонного парку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно із заявою міністра оборони Джудіт Коллінз та міністра закордонних справ Вінстона Пітерса, 2 млрд новозеландських доларів піде на придбання гелікоптерів Lockheed Martin Sikorsky MH-60R Seahawk, а ще 700 млн NZD – на два літаки Airbus A321XLR, які замінять понад 30-річні Boeing 757.

Гелікоптери будуть закуплені через програму США з продажу військової техніки за кордоном, що дозволить пришвидшити постачання без проведення широкого тендеру. Два нові Airbus планується придбати за шестирічним договором лізингу з правом викупу, щоб забезпечити надійність і оперативну сумісність авіапарку.

Це рішення гарантує критично важливий, боєздатний та надійний авіафлот для Нової Зеландії

- підкреслила Коллінз.

За словами Пітерса, інвестиції є відповіддю на "різке погіршення безпекової ситуації", а глобальна напруженість вимагає підвищення національної оборонної готовності.

Ці заходи є частиною урядового Плану оборонних можливостей, оголошеного у квітні, який передбачає збільшення витрат на оборону на 9 млрд NZD протягом наступних чотирьох років та доведення частки витрат до 2% ВВП протягом восьми років.

Розвідка країни наголошує на зростанні загроз національній безпеці, зокрема через іноземне втручання та шпигунство, особливо з боку Китаю.

Ми повинні інвестувати в нашу національну безпеку, щоб забезпечити економічне процвітання та захистити країну від нових викликів

- додав Пітерс.

Нові інвестиції означають значне підвищення оборонних можливостей країни та підготовку до потенційно нестабільного глобального середовища, забезпечуючи надійний захист для Нової Зеландії у найближчі роки.

Зеленський зустрівся з прем'єром Нової Зеландії: говорили про інвестиції у виробництво військової техніки в Україні25.06.25, 15:53 • 1742 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Airbus A320 серії
Airbus
Вінстон Пітерс
Lockheed Corporation
Boeing
Міністерство оборони США
Reuters
Нова Зеландія
Китай
Сполучені Штати Америки