Новая Зеландия инвестирует $1,6 млрд в морские вертолеты и самолеты Airbus, отвечая на растущие угрозы
Киев • УНН
Новая Зеландия потратит $1,6 млрд на пять морских вертолетов MH-60R и два самолета Airbus A321XLR. Это крупнейшая инвестиция после решения модернизировать устаревшую технику оборонного парка.
Правительство Новой Зеландии объявило о масштабном обновлении оборонного и авиационного флота страны: $1,6 млрд будет потрачено на приобретение пяти морских вертолетов MH-60R и двух самолетов Airbus A321XLR. Этот шаг стал первой крупной инвестицией после решения модернизировать устаревшую технику оборонного парка. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно заявлению министра обороны Джудит Коллинз и министра иностранных дел Уинстона Питерса, 2 млрд новозеландских долларов пойдет на приобретение вертолетов Lockheed Martin Sikorsky MH-60R Seahawk, а еще 700 млн NZD – на два самолета Airbus A321XLR, которые заменят более 30-летние Boeing 757.
Вертолеты будут закуплены через программу США по продаже военной техники за рубежом, что позволит ускорить поставки без проведения широкого тендера. Два новых Airbus планируется приобрести по шестилетнему договору лизинга с правом выкупа, чтобы обеспечить надежность и оперативную совместимость авиапарка.
Это решение гарантирует критически важный, боеспособный и надежный авиафлот для Новой Зеландии
По словам Питерса, инвестиции являются ответом на "резкое ухудшение ситуации с безопасностью", а глобальная напряженность требует повышения национальной оборонной готовности.
Эти меры являются частью правительственного Плана оборонных возможностей, объявленного в апреле, который предусматривает увеличение расходов на оборону на 9 млрд NZD в течение следующих четырех лет и доведение доли расходов до 2% ВВП в течение восьми лет.
Разведка страны отмечает рост угроз национальной безопасности, в частности из-за иностранного вмешательства и шпионажа, особенно со стороны Китая.
Мы должны инвестировать в нашу национальную безопасность, чтобы обеспечить экономическое процветание и защитить страну от новых вызовов
Новые инвестиции означают значительное повышение оборонных возможностей страны и подготовку к потенциально нестабильной глобальной среде, обеспечивая надежную защиту для Новой Зеландии в ближайшие годы.
Зеленский встретился с премьером Новой Зеландии: говорили об инвестициях в производство военной техники в Украине25.06.2025, 15:53 • 1742 просмотра