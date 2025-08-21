Новая Зеландия инвестирует $1,6 млрд в морские вертолеты и самолеты Airbus, отвечая на растущие угрозы

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
10:22 • 4064 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 20271 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 30828 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 35052 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 61170 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 157530 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 69248 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 128611 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 335496 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 103272 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
39%
746мм
Популярные новости
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 58837 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 55523 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 38036 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список06:48 • 22194 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 14084 просмотра
публикации
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 14341 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 76020 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 157530 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 128612 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 335497 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Крым
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 44786 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 40936 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 41269 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 69633 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 85473 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Пистолет
Гривна

Новая Зеландия инвестирует $1,6 млрд в морские вертолеты и самолеты Airbus, отвечая на растущие угрозы

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Новая Зеландия потратит $1,6 млрд на пять морских вертолетов MH-60R и два самолета Airbus A321XLR. Это крупнейшая инвестиция после решения модернизировать устаревшую технику оборонного парка.

Новая Зеландия инвестирует $1,6 млрд в морские вертолеты и самолеты Airbus, отвечая на растущие угрозы

Правительство Новой Зеландии объявило о масштабном обновлении оборонного и авиационного флота страны: $1,6 млрд будет потрачено на приобретение пяти морских вертолетов MH-60R и двух самолетов Airbus A321XLR. Этот шаг стал первой крупной инвестицией после решения модернизировать устаревшую технику оборонного парка. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно заявлению министра обороны Джудит Коллинз и министра иностранных дел Уинстона Питерса, 2 млрд новозеландских долларов пойдет на приобретение вертолетов Lockheed Martin Sikorsky MH-60R Seahawk, а еще 700 млн NZD – на два самолета Airbus A321XLR, которые заменят более 30-летние Boeing 757.

Вертолеты будут закуплены через программу США по продаже военной техники за рубежом, что позволит ускорить поставки без проведения широкого тендера. Два новых Airbus планируется приобрести по шестилетнему договору лизинга с правом выкупа, чтобы обеспечить надежность и оперативную совместимость авиапарка.

Это решение гарантирует критически важный, боеспособный и надежный авиафлот для Новой Зеландии

- подчеркнула Коллинз.

По словам Питерса, инвестиции являются ответом на "резкое ухудшение ситуации с безопасностью", а глобальная напряженность требует повышения национальной оборонной готовности.

Эти меры являются частью правительственного Плана оборонных возможностей, объявленного в апреле, который предусматривает увеличение расходов на оборону на 9 млрд NZD в течение следующих четырех лет и доведение доли расходов до 2% ВВП в течение восьми лет.

Разведка страны отмечает рост угроз национальной безопасности, в частности из-за иностранного вмешательства и шпионажа, особенно со стороны Китая.

Мы должны инвестировать в нашу национальную безопасность, чтобы обеспечить экономическое процветание и защитить страну от новых вызовов

- добавил Питерс.

Новые инвестиции означают значительное повышение оборонных возможностей страны и подготовку к потенциально нестабильной глобальной среде, обеспечивая надежную защиту для Новой Зеландии в ближайшие годы.

Зеленский встретился с премьером Новой Зеландии: говорили об инвестициях в производство военной техники в Украине25.06.2025, 15:53 • 1742 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Серия Airbus A320
Airbus
Уинстон Питерс
Корпорация Локхид
Боинг
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Reuters
Новая Зеландия
Китай
Соединённые Штаты