Зеленский встретился с премьером Новой Зеландии: говорили об инвестициях в производство военной техники в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Обсудили инвестирование в производство военной техники в Украине и инициативу, которая поможет бороться с иранскими "шахедами", передает УНН.

Провел встречу с Премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Ценим солидарность Новой Зеландии с нашим народом с самого начала полномасштабного российского вторжения, всю гуманитарную и военную поддержку и новый пакет помощи - сообщил Зеленский.

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По словам Главы государства, "обсудили инвестирование в производство военной техники в Украине и инициативу, которая поможет бороться с иранскими "шахедами", которыми россия обстреливает наши города".

У нас общее видение того, что остановить российскую агрессию могут только сильные скоординированные действия и жесткие санкции против всех секторов экономики, которые позволяют россии финансировать ее военную машину - резюмировал Зеленский.

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