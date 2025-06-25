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Зеленский встретился с премьером Новой Зеландии: говорили об инвестициях в производство военной техники в Украине

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Обсуждались инвестиции в производство военной техники в Украине и инициатива против иранских "шахедов".

Зеленский встретился с премьером Новой Зеландии: говорили об инвестициях в производство военной техники в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Обсудили инвестирование в производство военной техники в Украине и инициативу, которая поможет бороться с иранскими "шахедами", передает УНН.

Провел встречу с Премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Ценим солидарность Новой Зеландии с нашим народом с самого начала полномасштабного российского вторжения, всю гуманитарную и военную поддержку и новый пакет помощи

 - сообщил Зеленский.

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По словам Главы государства, "обсудили инвестирование в производство военной техники в Украине и инициативу, которая поможет бороться с иранскими "шахедами", которыми россия обстреливает наши города".

У нас общее видение того, что остановить российскую агрессию могут только сильные скоординированные действия и жесткие санкции против всех секторов экономики, которые позволяют россии финансировать ее военную машину 

- резюмировал Зеленский.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Новая Зеландия
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
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