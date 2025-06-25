Зеленский встретился с премьером Новой Зеландии: говорили об инвестициях в производство военной техники в Украине
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Обсуждались инвестиции в производство военной техники в Украине и инициатива против иранских "шахедов".
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Обсудили инвестирование в производство военной техники в Украине и инициативу, которая поможет бороться с иранскими "шахедами", передает УНН.
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По словам Главы государства, "обсудили инвестирование в производство военной техники в Украине и инициативу, которая поможет бороться с иранскими "шахедами", которыми россия обстреливает наши города".
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