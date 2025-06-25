Зеленський зустрівся з прем'єром Нової Зеландії: говорили про інвестиції у виробництво військової техніки в Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном. Обговорили інвестування у виробництво військової техніки в Україні та ініціативу, що допоможе боротися з іранськими "шахедами", передає УНН.

Провів зустріч із Прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном. Цінуємо солідарність Нової Зеландії з нашим народом від самого початку повномасштабного російського вторгнення, усю гуманітарну та військову підтримку і новий пакет допомоги - повідомив Зеленський.

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За словами Глави держави, "обговорили інвестування у виробництво військової техніки в Україні та ініціативу, що допоможе боротися з іранськими "шахедами", якими росія обстрілює наші міста".

Маємо спільне бачення того, що зупинити російську агресію можуть лише сильні скоординовані дії та жорсткі санкції проти всіх секторів економіки, які дають Росії змогу фінансувати її воєнну машину - резюмував Зеленський.

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