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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
17:47 • 17721 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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Потрібен сильний скоординований тиск на рф: Зеленський побував на аудієнції у короля Нідерландів

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Нідерландів Віллемом-Александром, подякувавши за підтримку України. Обговорювалися питання агресії рф та необхідність посилення санкційного тиску.

Потрібен сильний скоординований тиск на рф: Зеленський побував на аудієнції у короля Нідерландів

Під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Короля Нідерландів Віллема-Александра, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави подякував Нідерландам за солідарність з українцями та висловив особисту вдячність Його Величності Королю Віллему-Александру та Її Величності Королеві Максимі за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах.

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Зеленський зазначив, що росія продовжує свою агресію проти України та не хоче зупинятися, тому потрібен сильний скоординований тиск на рф, зокрема санкційний.

Президент також відзначив участь Нідерландів у консолідації міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення рф до відповідальності.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Нідерланди
Володимир Зеленський
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