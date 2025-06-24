Потрібен сильний скоординований тиск на рф: Зеленський побував на аудієнції у короля Нідерландів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Нідерландів Віллемом-Александром, подякувавши за підтримку України. Обговорювалися питання агресії рф та необхідність посилення санкційного тиску.
Під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Короля Нідерландів Віллема-Александра, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Глава держави подякував Нідерландам за солідарність з українцями та висловив особисту вдячність Його Величності Королю Віллему-Александру та Її Величності Королеві Максимі за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах.
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Зеленський зазначив, що росія продовжує свою агресію проти України та не хоче зупинятися, тому потрібен сильний скоординований тиск на рф, зокрема санкційний.
Президент також відзначив участь Нідерландів у консолідації міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення рф до відповідальності.
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