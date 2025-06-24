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Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
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Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
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Нужно сильное скоординированное давление на рф: Зеленский побывал на аудиенции у короля Нидерландов

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Нидерландов Виллемом-Александром, поблагодарив за поддержку Украины. Обсуждались вопросы агрессии рф и необходимость усиления санкционного давления.

Нужно сильное скоординированное давление на рф: Зеленский побывал на аудиенции у короля Нидерландов

Во время официального визита в Королевство Нидерланды Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Короля Нидерландов Виллема-Александра, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил Нидерланды за солидарность с украинцами и выразил личную благодарность Его Величеству Королю Виллему-Александру и Ее Величеству Королеве Максиме за поддержку Украины и украинцев, нашедших убежище в Нидерландах.

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Зеленский отметил, что россия продолжает свою агрессию против Украины и не хочет останавливаться, поэтому нужно сильное скоординированное давление на рф, в частности санкционное.

Президент также отметил участие Нидерландов в консолидации международных усилий для создания действенного механизма привлечения рф к ответственности.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Нидерланды
Владимир Зеленский
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