Нужно сильное скоординированное давление на рф: Зеленский побывал на аудиенции у короля Нидерландов

Во время официального визита в Королевство Нидерланды Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Короля Нидерландов Виллема-Александра, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Глава государства поблагодарил Нидерланды за солидарность с украинцами и выразил личную благодарность Его Величеству Королю Виллему-Александру и Ее Величеству Королеве Максиме за поддержку Украины и украинцев, нашедших убежище в Нидерландах.

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Зеленский отметил, что россия продолжает свою агрессию против Украины и не хочет останавливаться, поэтому нужно сильное скоординированное давление на рф, в частности санкционное.

Президент также отметил участие Нидерландов в консолидации международных усилий для создания действенного механизма привлечения рф к ответственности.

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