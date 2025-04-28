Німецький стартап анонсував швидку появу повністю автономних ударних дронів

Ера повністю автоматизованих ударних дронів стає технологічно досяжною. Про це заявив німецький стартап Stark, який спеціалізується на розробленні дронів на тлі загострення глобальної гонки за винахід зброї, здатної самостійно вибирати та вражати цілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Керуючий директор мюнхенської компанії Stark Філіп Локвуд заявив, що розгортання дронів наступного покоління, які не потребують схвалення людини для вибору та ураження цілей, вже стало досяжним.

Війна росії в Україні прискорила інвестиції в технології дронів. Деякі компанії готують до випуску апарати високої точності та смертоносності за ціною, що значно менша за вартість танків чи ракет. Багато безпілотних систем вже можуть автономно переміщатися та відстежувати рухомі цілі.

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Хоча ЄС висловив підтримку заборони повністю автономної зброї, йому ще належить ухвалити законодавство з цього питання. А зусилля щодо укладення міжнародного договору у межах ООН, що зафіксує таку заборону, просуваються повільно.

Але Локвуд, який раніше очолював відділ інновацій у НАТО, попередив, що інші регіони можуть мати менше сумнівів щодо розгортання такої зброї.

Я думаю, що нам слід подбати про те, щоб наші супротивники, такі як росія та Китай... не турбувалися про те, як використовуються ці системи – сказав він.

Перший безпілотник Stark, OWE-V, запущений минулого тижня, має вбудоване програмне забезпечення, яке дозволяє йому ухвалювати рішення в режимі реального часу, щоб уникати інших бойових систем. Він також може запускатися вертикально та вражати цілі на відстані до 100 км.

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Локвуд сказав, що компанія має засоби контролю, щоб гарантувати, що людина "буде в курсі" будь-яких прийнятих рішень.

На цьому етапі ми не впевнені у зменшенні цих засобів контролю – сказав він.

Традиційні виробники зброї спростували заяви своїх нових конкурентів про те, що безпілотники, які можуть коштувати від кількох тисяч до сотень тисяч євро, дозволять урядам замінити деякі великі витрати на озброєння.

Доповнення

Американська компанія Anduril стала одним із найбільших бенефіціарів зростаючого попиту на нові технології. Сотні її безпілотників Altius-600M були придбані Пентагоном та відправлені на передову України. Серед інших компаній – турецький виробник безпілотників Baykar.

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У Європі, окрім мюнхенського конкурента Helsing та виробника розвідувальних безпілотників Quantum Systems, заснованого Флоріаном Зайделем, який також стоїть за Stark, серед стартапів у цій галузі, які намагаються підвищити свою популярність, є Tekever, яка створює безпілотники для розвідки та спостереження.

Нагадаємо

Голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що 97%-98% компонентів для дронів виробляється в Україні, а один виробник дронів має 100% компонентів, виготовлених в Україні.