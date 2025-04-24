Майже 98% компонентів для дронів виробляється в Україні - Федоров

97%-98% компонентів для дронів виробляється в Україні, проте один виробник дронів має 100% компонентів, виготовлених в Україні. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров під час виступу на "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку", передає кореспондент УНН.

97-98% - це продукти, які виробляються в Україні. І кілька відсотків компоненів, які постачаються з іншої країни. (...) У нас вже є один дрон, в якому 100% компонентів локалізовано. Ми знаємо велику кількість компаній, в яких рівень локалізації компонентів 70-80%. Вони роблять і камери, вони роблять і зв’язок. Тобто в Україні можемо закривати там практично повний цикл розробки - сказав Федоров.

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Міністерство оборони України допустило до застосування у Збройних силах безпілотного FPV-авіакомплексу, який отримав назву "Генерал Черешня".