Почти 98% компонентов для дронов производится в Украине - Федоров

97%-98% компонентов для дронов производится в Украине, однако один производитель дронов имеет 100% компонентов, изготовленных в Украине. Об этом заявил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров во время выступления на "Industrial Evolution: Производство включает экономику", передает корреспондент УНН.

97-98% - это продукты, которые производятся в Украине. И несколько процентов компонентов, которые поставляются из другой страны. (...) У нас уже есть один дрон, в котором 100% компонентов локализовано. Мы знаем большое количество компаний, в которых уровень локализации компонентов 70-80%. Они делают и камеры, они делают и связь. То есть в Украине можем закрывать там практически полный цикл разработки - сказал Федоров.

Напомним

Министерство обороны Украины допустило к применению в Вооруженных силах беспилотного FPV-авиакомплекса, который получил название "Генерал Черешня".