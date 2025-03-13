Зеленський обговорив з представниками уряду Туреччини можливість співпраці у виробництві дронів
Київ • УНН
Зеленський провів зустріч з представниками Туреччини щодо виробництва дронів та відбудови України. Він наголосив на важливості підтримки та стратегічному партнерстві між країнами.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками турецького уряду та бізнесу. Вони обговорили можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України, передає УНН.
"Змістовна зустріч із представниками турецького уряду та бізнесу, яка є результатом наших домовленостей із Президентом Ердоганом в Анкарі. Важливо, що бізнес Туреччини вже представлений в Україні", - написав Зеленський.
Він наголосив, що Україна цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання "байрактарів".
"Сьогодні ми обговорили зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України", - повідомив Зеленський.
Він зазначив, що Україна розглядає Туреччину як одного з стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту Президента Ердогана.
Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат заявив, що економічні відносини між Туреччиною та Україною будуть розвиватися в будь-якому секторі.
"Це енергетика, будівництво", - сказав міністр.
Доповнення
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган охарактеризував новину про те, що Україна прийняла 30-денне перемир'я з росією, як "позитивну і важливу", додавши, що він сподівається, що москва відреагує "конструктивно".