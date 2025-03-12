Ердоган вітає перемир'я України і сподівається, що москва відреагує "конструктивно"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган охарактеризував новину про те, що Україна прийняла 30-денне перемир'я з росією, як "позитивну і важливу", додавши, що він сподівається, що москва відреагує "конструктивно", передає УНН з посиланням на The Guardian.

Ердоган на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який перебуває з візитом, сказав: "Ставлення Туреччини до цієї війни було гранично ясним з першого дня. Ми не хочемо подальшого кровопролиття і сподіваємося, що наші два сусіди покладуть край війні справедливим миром".

Він повторив пропозицію Туреччини провести будь-які мирні переговори, "якщо останні події змусять росію і Україну сісти за стіл переговорів".

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі.

Зеленський підкреслив, що ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Зеленський зазначив, що Україна готова працювати під сильним лідерством президента США Дональда Трампа, щоб досягти тривалого миру.