Эрдоган приветствует перемирие Украины и надеется, что москва отреагирует "конструктивно"
Киев • УНН
Президент Турции назвал новость о перемирии Украины позитивной, выразив надежду на конструктивный ответ москвы. Турция предлагает площадку для мирных переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал новость о том, что Украина приняла 30-дневное перемирие с россией, как "позитивную и важную", добавив, что он надеется, что москва отреагирует "конструктивно", передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, находящимся с визитом, сказал: "Отношение Турции к этой войне было предельно ясным с первого дня. Мы не хотим дальнейшего кровопролития и надеемся, что наши два соседа положат конец войне справедливым миром".
Он повторил предложение Турции провести любые мирные переговоры, "если последние события заставят россию и Украину сесть за стол переговоров".
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф11.03.2025, 20:08 • 141058 просмотров
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе.
Зеленский подчеркнул, что никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Зеленский отметил, что Украина готова работать под сильным лидерством президента США Дональда Трампа, чтобы достичь длительного мира.