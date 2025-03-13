Зеленский обсудил с представителями правительства Турции возможность сотрудничества в производстве дронов
Киев • УНН
Зеленский провел встречу с представителями Турции по производству дронов и восстановлению Украины. Он подчеркнул важность поддержки и стратегическом партнерстве между странами.
Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями турецкого правительства и бизнеса. Они обсудили возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины, передает УНН.
"Содержательная встреча с представителями турецкого правительства и бизнеса, которая является результатом наших договоренностей с Президентом Эрдоганом в Анкаре. Важно, что бизнес Турции уже представлен в Украине", - написал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина ценит это, а также помощь и поддержку, в частности поставки "байрактаров".
"Сегодня мы обсудили усилия для приближения справедливого и длительного мира, развитие двусторонних отношений, возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины", - сообщил Зеленский.
Он отметил, что Украина рассматривает Турцию как одного из стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности и готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время будущего визита Президента Эрдогана.
Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что экономические отношения между Турцией и Украиной будут развиваться в любом секторе.
"Это энергетика, строительство", - сказал министр.
Дополнение
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал новость о том, что Украина приняла 30-дневное перемирие с россией, как "позитивную и важную", добавив, что он надеется, что москва отреагирует "конструктивно".