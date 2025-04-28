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Немецкий стартап анонсировал скорое появление полностью автономных ударных дронов

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Немецкий стартап Stark заявил о технологической достижимости полностью автоматизированных дронов. Война в Украине ускорила инвестиции в эту отрасль, но существуют этические и правовые вопросы.

Немецкий стартап анонсировал скорое появление полностью автономных ударных дронов

Эра полностью автоматизированных ударных дронов становится технологически достижимой. Об этом заявил немецкий стартап Stark, специализирующийся на разработке дронов на фоне обострения глобальной гонки за изобретение оружия, способного самостоятельно выбирать и поражать цели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Управляющий директор мюнхенской компании Stark Филипп Локвуд заявил, что развертывание дронов следующего поколения, не требующих одобрения человека для выбора и поражения целей, уже стало достижимым.

Война россии в Украине ускорила инвестиции в технологии дронов. Некоторые компании готовят к выпуску аппараты высокой точности и смертоносности по цене, значительно меньшей стоимости танков или ракет. Многие беспилотные системы уже могут автономно перемещаться и отслеживать движущиеся цели.

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Хотя ЕС выразил поддержку запрета полностью автономного оружия, ему еще предстоит принять законодательство по этому вопросу. А усилия по заключению международного договора в рамках ООН, который зафиксирует такой запрет, продвигаются медленно.

Но Локвуд, ранее возглавлявший отдел инноваций в НАТО, предупредил, что другие регионы могут иметь меньше сомнений относительно развертывания такого оружия.

Я думаю, что нам следует позаботиться о том, чтобы наши противники, такие как россия и Китай... не беспокоились о том, как используются эти системы 

– сказал он.

Первый беспилотник Stark, OWE-V, запущенный на прошлой неделе, имеет встроенное программное обеспечение, которое позволяет ему принимать решения в режиме реального времени, чтобы избегать других боевых систем. Он также может запускаться вертикально и поражать цели на расстоянии до 100 км.

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Локвуд сказал, что компания имеет средства контроля, чтобы гарантировать, что человек "будет в курсе" любых принятых решений.

На этом этапе мы не уверены в уменьшении этих средств контроля

– сказал он.

Традиционные производители оружия опровергли заявления своих новых конкурентов о том, что беспилотники, которые могут стоить от нескольких тысяч до сотен тысяч евро, позволят правительствам заменить некоторые большие расходы на вооружение.

Дополнение

Американская компания Anduril стала одним из крупнейших бенефициаров растущего спроса на новые технологии. Сотни ее беспилотников Altius-600M были приобретены Пентагоном и отправлены на передовую Украины. Среди других компаний – турецкий производитель беспилотников Baykar.

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В Европе, кроме мюнхенского конкурента Helsing и производителя разведывательных беспилотников Quantum Systems, основанного Флорианом Зайделем, который также стоит за Stark, среди стартапов в этой отрасли, которые пытаются повысить свою популярность, есть Tekever, которая создает беспилотники для разведки и наблюдения.

Напомним

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что 97%-98% компонентов для дронов производится в Украине, а один производитель дронов имеет 100% компонентов, изготовленных в Украине.

Лилия Набока

Лилия Набока

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