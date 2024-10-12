Нікарагуа розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем
Київ • УНН
Нікарагуа оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем, звинувативши його уряд у "фашизмі" та "геноциді". Рішення прийнято через атаки Ізраїлю на палестинські території та загрозу ескалації конфлікту в регіоні.
Найбільша за площею центральноамериканська держава Нікарагуа оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем. В офіційній заяві уряд Біньяміна Нетаньягу звинуватили у "фашизмі" та "вчиненні геноциду". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Як зазначається, в уряді Нікарагуа йдеться, що розрив відносин стався через атаки Ізраїлю на палестинські території.
Раніше того ж дня конгрес країни ухвалив резолюцію, в якій закликав Нікарагуа вжити заходів на знак річниці війни в Газі.
Повідомляється, що Нікарагуа, конфлікт тепер також "поширюється на Ліван і серйозно загрожує Сирії, Ємену та Ірану".
Близький Схід перебуває в стані підвищеної бойової готовності через можливу ескалацію в регіоні після того, як Іран 1 жовтня завдав удару ракетами по Ізраїлю. Іран підтримує ліванське угруповання "Хезболла", по якому Ізраїль нещодавно завдав серію смертельних ударів.
Іран також є союзником уряду президента Нікарагуа Даніеля Ортеги. Останніми роками Нікарагуа опинилася в ізоляції після того, як Ортега жорстоко придушив антиурядові протести у 2018 році, що, за даними правозахисних організацій, призвело до загибелі близько 300 людей.
Країни Перської затоки закликають США утримати Ізраїль атак на нафтові об'єкти Ірану – Reuters10.10.24, 20:56 • 17586 переглядiв