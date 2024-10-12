Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем
Киев • УНН
Никарагуа объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем, обвинив его правительство в «фашизме» и «геноциде». Решение принято из-за атак Израиля на палестинские территории и угрозы эскалации конфликта в регионе.
Крупнейшее по площади центральноамериканское государство Никарагуа объявило о разрыве дипломатических отношений с Израилем. В официальном заявлении правительство Биньямина Нетаньяху обвинили в «фашизме» и «совершении геноцида». Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, в правительстве Никарагуа говорится, что разрыв отношений произошел из-за атак Израиля на палестинские территории.
Ранее в тот же день конгресс страны принял резолюцию, в которой призвал Никарагуа принять меры в знак годовщины войны в Газе.
Сообщается, что Никарагуа, конфликт теперь также «распространяется на Ливан и серьезно угрожает Сирии, Йемену и Ирану».
Ближний Восток находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за возможной эскалации в регионе после того, как Иран 1 октября нанес удар ракетами по Израилю. Иран поддерживает ливанскую группировку «Хезболла», по которой Израиль недавно нанес серию смертельных ударов.
Иран также является союзником правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги. В последние годы Никарагуа оказалась в изоляции после того, как Ортега жестоко подавил антиправительственные протесты в 2018 году, что, по данным правозащитных организаций, привело к гибели около 300 человек.
Страны Персидского залива призывают США удержать Израиль от атак на нефтяные объекты Ирана - Reuters10 октября 2024, 17:56 • 15556 просмотров