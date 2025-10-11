Нічний удар рф по Одесі: Зеленський очікує доповідь щодо відновлення енергопостачання
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про цілеспрямований удар рф по критичній інфраструктурі Одеси. Він очікує доповідь щодо відновлення енергопостачання після 20:00.
рф завдала удару цієї ночі по Одесі, це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Робиться все максимально для відновлення енергопостачання. Очікую на доповідь щодо цього після 20-ї години. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Росіяни завдали удару цієї ночі по Одесі, це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Значну частину дронів вдалося нам збити. Але, на жаль, не всі. Були ураження енергетики в Одесі. Робиться все максимально для ремонту, для відновлення енергопостачання. Я очікую на доповідь щодо цього після 20-ї години
Крім того, Глава держави подякував всім людям, які фактично цілодобово відновлюють постачання електрики після всіх цих російських ударів.
Багато зроблено в Києві, на Київщині, у східних областях. Через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині
