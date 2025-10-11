Ночной удар рф по Одессе: Зеленский ожидает доклад о восстановлении энергоснабжения
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о целенаправленном ударе рф по критической инфраструктуре Одессы. Он ожидает доклад о восстановлении энергоснабжения после 20:00.
рф нанесла удар этой ночью по Одессе, это был целенаправленный удар по критической инфраструктуре. Делается все максимально для восстановления энергоснабжения. Ожидаю доклад по этому поводу после 20 часов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Россияне нанесли удар этой ночью по Одессе, это был целенаправленный удар по критической инфраструктуре. Значительную часть дронов удалось нам сбить. Но, к сожалению, не все. Были поражения энергетики в Одессе. Делается все максимально для ремонта, для восстановления энергоснабжения. Я ожидаю доклад по этому поводу после 20 часов
Кроме того, Глава государства поблагодарил всех людей, которые фактически круглосуточно восстанавливают поставки электричества после всех этих российских ударов.
Много сделано в Киеве, на Киевщине, в восточных областях. Из-за российских обстрелов значительно усложнено восстановление на Харьковщине, на Донетчине, Сумщине
В результате ударов по Одессе повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура11.10.25, 12:32 • 5820 просмотров