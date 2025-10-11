$41.510.00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
14:06 • 17970 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 16107 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
12:56 • 21796 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
12:10 • 15945 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 23102 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 31710 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42318 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 57922 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34828 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Ночной удар рф по Одессе: Зеленский ожидает доклад о восстановлении энергоснабжения

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о целенаправленном ударе рф по критической инфраструктуре Одессы. Он ожидает доклад о восстановлении энергоснабжения после 20:00.

Ночной удар рф по Одессе: Зеленский ожидает доклад о восстановлении энергоснабжения

рф нанесла удар этой ночью по Одессе, это был целенаправленный удар по критической инфраструктуре. Делается все максимально для восстановления энергоснабжения. Ожидаю доклад по этому поводу после 20 часов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Россияне нанесли удар этой ночью по Одессе, это был целенаправленный удар по критической инфраструктуре. Значительную часть дронов удалось нам сбить. Но, к сожалению, не все. Были поражения энергетики в Одессе. Делается все максимально для ремонта, для восстановления энергоснабжения. Я ожидаю доклад по этому поводу после 20 часов

- сообщил Зеленский.

Кроме того, Глава государства поблагодарил всех людей, которые фактически круглосуточно восстанавливают поставки электричества после всех этих российских ударов.

Много сделано в Киеве, на Киевщине, в восточных областях. Из-за российских обстрелов значительно усложнено восстановление на Харьковщине, на Донетчине, Сумщине

- добавил Президент.

В результате ударов по Одессе повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура11.10.25, 12:32 • 5820 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Владимир Зеленский
Одесса
Киев