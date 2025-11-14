Нічна атака рф на Київ 14 листопада: понад 200 постраждалих звернулись до поліції
Київ • УНН
Правоохоронні органи продовжують фіксувати наслідки російської атаки на Київ 14 листопада - отримано понад 200 заяв від постраждалих. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Поліцейські забезпечують охорону публічного порядку, документують пошкодження, приймають заяви та надають психологічну допомогу громадянам
Також тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки 14 листопада у Києві загинуло шість людей - під завалами продовжують знаходити тіла жертв російського удару. Також постраждали п'ятеро осіб, а 17 врятовано.
Також УНН повідомляв, що через ворожий обстріл у Києві пошкоджено низку газифікованих будинків у кількох районах. Розподіл газу до 10 багатоквартирних будинків тимчасово зупинили.