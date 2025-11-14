Ночная атака рф на Киев 14 ноября: более 200 пострадавших обратились в полицию
Киев • УНН
Правоохранительные органы продолжают фиксировать последствия российской атаки на Киев 14 ноября - получено более 200 заявлений от пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка, документируют повреждения, принимают заявления и оказывают психологическую помощь гражданам
Также продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Напомним
В результате вражеской атаки 14 ноября в Киеве погибли шесть человек - под завалами продолжают находить тела жертв российского удара. Также пострадали пять человек, а 17 спасены.
Также УНН сообщал, что из-за вражеского обстрела в Киеве поврежден ряд газифицированных домов в нескольких районах. Распределение газа в 10 многоквартирных домов временно остановили.