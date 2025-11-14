$42.060.03
13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
11:47
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Эксклюзив
09:52
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Ночная атака рф на Киев 14 ноября: более 200 пострадавших обратились в полицию

Киев • УНН

 • 1766 просмотра

Правоохранители зафиксировали более 200 заявлений от пострадавших после российской атаки на Киев 14 ноября. Полицейские документируют повреждения и оказывают помощь гражданам.

Ночная атака рф на Киев 14 ноября: более 200 пострадавших обратились в полицию

Правоохранительные органы продолжают фиксировать последствия российской атаки на Киев 14 ноября - получено более 200 заявлений от пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка, документируют повреждения, принимают заявления и оказывают психологическую помощь гражданам

- говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним

В результате вражеской атаки 14 ноября в Киеве погибли шесть человек - под завалами продолжают находить тела жертв российского удара. Также пострадали пять человек, а 17 спасены.

Также УНН сообщал, что из-за вражеского обстрела в Киеве поврежден ряд газифицированных домов в нескольких районах. Распределение газа в 10 многоквартирных домов временно остановили.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
