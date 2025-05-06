Нерівність у сфері охорони здоров’я може вплинути на життя на десятиліття - ВООЗ

Основні причини поганого здоров'я часто виникають з факторів, які виходять за межі сектора охорони здоров'я. На нього також впливають брак якісного житла, освіти та можливостей працевлаштування. Про це йдеться у об’ємному звіті, який опублікувала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), пише УНН.

Соціальна нерівність впливає на тривалість життя

Новий Всесвітній звіт про соціальні ознаки справедливості в охороні здоров'я показує, що такі ознаки можуть впливати на різке скорочення тривалості здорового життя, іноді на десятиліття. Це можливе як у країнах з високим, так і з низьким рівнем доходу. Наприклад, люди в країні з найнижчою тривалістю життя в середньому живуть на 33 роки менше, ніж ті, хто народився в країні з найвищою тривалістю життя. Соціальні основи справедливості в охороні здоров'я можуть впливати на стан здоров'я людей більше, ніж генетичні впливи чи доступ до медичної допомоги.

Наш світ нерівний. Те, де ми народжуємося, ростемо, живемо, працюємо та старіємо, суттєво впливає на наше здоров'я та благополуччя. Але зміни на краще можливі. Цей всесвітній звіт ілюструє важливість вирішення взаємопов'язаних соціальних детермінант та пропонує стратегії та політичні рекомендації, засновані на доказах, щоб допомогти країнам покращити стан здоров'я для всіх - сказав Генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебреєсус.

У звіті підкреслюється, що нерівність у сфері охорони здоров'я тісно пов'язана зі ступенем соціальної неблагополуччя та рівнем дискримінації. Здоров'я відповідає соціальному градієнту, згідно з яким, чим більш злиденна місцевість, де проживають люди, тим нижчі їхні доходи, тим менше років вони мають освіти, гірше здоров'я та меншу кількість років здорового життя.

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Ця нерівність посилюється серед населення, яке стикається з дискримінацією та маргіналізацією. Одним із яскравих прикладів є той факт, що корінні народи мають нижчу тривалість життя, ніж некорінні народи як у країнах з високим, так і з низьким рівнем доходу.

ВООЗ наголошує, що заходи щодо вирішення проблеми нерівності доходів, структурної дискримінації, конфліктів та кліматичних змін є ключовими для подолання глибоко вкорінених нерівностей у сфері охорони здоров'я. Наприклад, за оцінками, зміна клімату призведе до того, що протягом наступних п’яти років ще 68–135 мільйонів людей опиниться у крайній бідності.

Наразі 3,8 мільярда людей у світі позбавлені належного соціального захисту, такого як допомога по дитячому/оплачуваному лікарняному, що має прямий та тривалий вплив на їхній стан здоров'я. Високий борговий тягар паралізує здатність урядів інвестувати в ці послуги, а загальна вартість процентних платежів, здійснених 75 найбіднішими країнами світу, за останнє десятиліття зросла вчетверо.

Чи реально вирішити проблему

ВООЗ закликає національні та місцеві органи влади та лідерів у сфері охорони здоров'я, академічних кіл, досліджень, громадянського суспільства, а також приватного сектору до колективних дій. Йдеться про наступне:

вирішення проблеми економічної нерівності та інвестування в соціальну інфраструктуру та універсальні державні послуги;

подолання структурної дискримінації і наслідків конфліктів, надзвичайних ситуацій та вимушеної міграції;

управління викликами та можливостями дій у сфері клімату та цифрової трансформації для сприяння супутнім вигодам від рівності у сфері охорони здоров'я;

сприяння впровадженню механізмів управління, які пріоритезують дії щодо соціальних основ рівності у сфері охорони здоров’я.

Доповнення

Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.