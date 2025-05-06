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Неравенство в сфере здравоохранения может повлиять на жизнь на десятилетия - ВОЗ

Киев • УНН

 • 2308 просмотра

Социальное неравенство, жилье, образование и работа влияют на здоровье больше, чем генетика. ВОЗ призывает к действиям для преодоления экономического неравенства и дискриминации.

Неравенство в сфере здравоохранения может повлиять на жизнь на десятилетия - ВОЗ

Основные причины плохого здоровья часто возникают из факторов, которые выходят за пределы сектора здравоохранения. На него также влияет нехватка качественного жилья, образования и возможностей трудоустройства. Об этом говорится в объемном отчете, который опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет УНН.

Социальное неравенство влияет на продолжительность жизни

Новый Всемирный отчет о социальных признаках справедливости в здравоохранении показывает, что такие признаки могут влиять на резкое сокращение продолжительности здоровой жизни, иногда на десятилетия. Это возможно как в странах с высоким, так и с низким уровнем дохода. Например, люди в стране с самой низкой продолжительностью жизни в среднем живут на 33 года меньше, чем те, кто родился в стране с самой высокой продолжительностью жизни. Социальные основы справедливости в здравоохранении могут влиять на состояние здоровья людей больше, чем генетические влияния или доступ к медицинской помощи.

Наш мир неравный. То, где мы рождаемся, растем, живем, работаем и стареем, существенно влияет на наше здоровье и благополучие. Но перемены к лучшему возможны. Этот всемирный отчет иллюстрирует важность решения взаимосвязанных социальных детерминант и предлагает стратегии и политические рекомендации, основанные на доказательствах, чтобы помочь странам улучшить состояние здоровья для всех

- сказал Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

В отчете подчеркивается, что неравенство в сфере здравоохранения тесно связано со степенью социального неблагополучия и уровнем дискриминации. Здоровье соответствует социальному градиенту, согласно которому, чем более нищая местность, где проживают люди, тем ниже их доходы, тем меньше лет они имеют образования, хуже здоровье и меньшее количество лет здоровой жизни.

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Это неравенство усиливается среди населения, которое сталкивается с дискриминацией и маргинализацией. Одним из ярких примеров является тот факт, что коренные народы имеют более низкую продолжительность жизни, чем некоренные народы как в странах с высоким, так и с низким уровнем дохода.

ВОЗ отмечает, что меры по решению проблемы неравенства доходов, структурной дискриминации, конфликтов и климатических изменений являются ключевыми для преодоления глубоко укоренившихся неравенств в сфере здравоохранения. Например, по оценкам, изменение климата приведет к тому, что в течение следующих пяти лет еще 68-135 миллионов человек окажется в крайней бедности.

Сейчас 3,8 миллиарда человек в мире лишены надлежащей социальной защиты, такой как помощь по детскому/оплачиваемому больничному, что оказывает прямое и длительное влияние на их состояние здоровья. Высокий долговой груз парализует способность правительств инвестировать в эти услуги, а общая стоимость процентных платежей, осуществленных 75 беднейшими странами мира, за последнее десятилетие выросла вчетверо.

Реально ли решить проблему

ВОЗ призывает национальные и местные органы власти и лидеров в сфере здравоохранения, академических кругов, исследований, гражданского общества, а также частного сектора к коллективным действиям. Речь идет о следующем:

  • решение проблемы экономического неравенства и инвестирование в социальную инфраструктуру и универсальные государственные услуги;
    • преодоление структурной дискриминации и последствий конфликтов, чрезвычайных ситуаций и вынужденной миграции;
      • управление вызовами и возможностями действий в сфере климата и цифровой трансформации для содействия сопутствующим выгодам от равенства в сфере здравоохранения;
        • содействие внедрению механизмов управления, которые приоритезируют действия в отношении социальных основ равенства в сфере здравоохранения.

          Дополнение

          Евростат сообщил о рекордной продолжительности жизни в ЕС – 81,4 года. Дольше всего живут в Испании (Мадрид), Италии (Тренто) и на Аландских островах, а наименьшая продолжительность – в Болгарии.

          Павел Зинченко

          Павел Зинченко

          ЗдоровьеНовости Мира
          Всемирная организация здравоохранения
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