НАТО та Україна випробовують інноваційні системи протидії керованим авіабомбам – Міноборони
Київ • УНН
Спільний центр НАТО-Україна провів випробування інноваційного рішення проти керованих авіабомб у Франції. Система включає радар, штучний інтелект та дрон-перехоплювач для ураження цілей.
Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) разом із Командуванням Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT) провели черговий етап випробувань технологічного рішення для захисту від керованих авіабомб. Тести відбулися на полігоні у Франції за складних погодних умов та включали радар, штучний інтелект і дрон-перехоплювач, що імітує ураження умовної "ворожої" цілі. Прол це повідомляє Міноборони, пише УНН.
Деталі
Розробка здійснюється компаніями країн-членів НАТО за участю українських експертів оборонного сектору та підтримки Міноборони і ЗС України. Радар із передовою сенсорною системою ідентифікував ціль, після чого ШІ-програма обрахувала траєкторію для дрона-перехоплювача, який відпрацював її ураження.
Проєкт стартував у березні 2025 року під час 15-го інноваційного конкурсу НАТО на базі JATEC. Серед 40 команд журі обрало трьох переможців: французьку Alta Ares із ШІ-алгоритмами виявлення, німецьку Tytan Technologies зі системами перехоплення та французьку ATREYD з роями контейнерних дронів-перехоплювачів.
