НАТО и Украина испытывают инновационные системы противодействия управляемым авиабомбам – Минобороны
Киев • УНН
Совместный центр НАТО-Украина провел испытания инновационного решения против управляемых авиабомб во Франции. Система включает радар, искусственный интеллект и дрон-перехватчик для поражения целей.
Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) совместно с Командованием Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации (ACT) провели очередной этап испытаний технологического решения для защиты от управляемых авиабомб. Тесты состоялись на полигоне во Франции в сложных погодных условиях и включали радар, искусственный интеллект и дрон-перехватчик, имитирующий поражение условной "вражеской" цели. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.
Подробности
Разработка осуществляется компаниями стран-членов НАТО при участии украинских экспертов оборонного сектора и поддержке Минобороны и ВС Украины. Радар с передовой сенсорной системой идентифицировал цель, после чего ИИ-программа рассчитала траекторию для дрона-перехватчика, который отработал ее поражение.
Проект стартовал в марте 2025 года во время 15-го инновационного конкурса НАТО на базе JATEC. Среди 40 команд жюри выбрало трех победителей: французскую Alta Ares с ИИ-алгоритмами обнаружения, немецкую Tytan Technologies с системами перехвата и французскую ATREYD с роями контейнерных дронов-перехватчиков.
