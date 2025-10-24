$41.900.14
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 5594 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 11470 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 16855 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 16401 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 32082 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 23438 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 19219 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27362 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 70138 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
НАТО и Украина испытывают инновационные системы противодействия управляемым авиабомбам – Минобороны

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Совместный центр НАТО-Украина провел испытания инновационного решения против управляемых авиабомб во Франции. Система включает радар, искусственный интеллект и дрон-перехватчик для поражения целей.

НАТО и Украина испытывают инновационные системы противодействия управляемым авиабомбам – Минобороны

Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) совместно с Командованием Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации (ACT) провели очередной этап испытаний технологического решения для защиты от управляемых авиабомб. Тесты состоялись на полигоне во Франции в сложных погодных условиях и включали радар, искусственный интеллект и дрон-перехватчик, имитирующий поражение условной "вражеской" цели. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Подробности

Разработка осуществляется компаниями стран-членов НАТО при участии украинских экспертов оборонного сектора и поддержке Минобороны и ВС Украины. Радар с передовой сенсорной системой идентифицировал цель, после чего ИИ-программа рассчитала траекторию для дрона-перехватчика, который отработал ее поражение.

Проект стартовал в марте 2025 года во время 15-го инновационного конкурса НАТО на базе JATEC. Среди 40 команд жюри выбрало трех победителей: французскую Alta Ares с ИИ-алгоритмами обнаружения, немецкую Tytan Technologies с системами перехвата и французскую ATREYD с роями контейнерных дронов-перехватчиков.

российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт24.10.25, 17:29 • 16862 просмотра

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Война в Украине
Министерство обороны Украины
НАТО
Вооруженные силы Украины
Франция
Украина
Киев