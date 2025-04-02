НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

НАТО прагне посилити співпрацю зі своїми партнерами, зокрема у питанні оборони та обміну досвідом, який можна отримати від війни в Україні. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Брюсселі, передає УНН.

Ми маємо дійсно розглядати різні театри дій, чи це євроатлантичний, чи індо-тихоокеанський. Ми бачимо що все, що в світі відбувається, воно більш пов'язано, ніж може здаватися. Якщо ми глянемо на війну в Україні, то до неї можна під’єднати і Іран, і Китай

Генсек НАТО наголосив, що Китай наразі потужними темпами нарощує свої сили згідно далекоглядним планом, розписаним до 2030 року. В цьому контексті важливо розвивати співпрацю між партнерами та використовувати досвід війни росії проти України

Відповідно, ми дійсно хочемо посилити нашу співпрацю і ми працюємо в цьому напрямку. Зокрема, в питаннях оборони, обміну досвідом, якого ми вже зараз виносимо чимало з цієї жахливої війни в Україні. Ми виносимо бойовий досвід і також проводимо аналіз