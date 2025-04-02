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НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

Київ • УНН

 • 22686 перегляди

Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.

НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

НАТО прагне посилити співпрацю зі своїми партнерами, зокрема у питанні оборони та обміну досвідом, який можна отримати від війни в Україні. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Брюсселі, передає УНН.

Ми маємо дійсно розглядати різні театри дій, чи це євроатлантичний, чи індо-тихоокеанський. Ми бачимо що все, що в світі відбувається, воно більш пов'язано, ніж може здаватися. Якщо ми глянемо на війну в Україні, то до неї можна під’єднати і Іран, і Китай 

- пояснив свою думку Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що Китай наразі потужними темпами нарощує свої сили згідно далекоглядним планом, розписаним до 2030 року. В цьому контексті важливо розвивати співпрацю між партнерами та використовувати досвід війни росії проти України

Відповідно, ми дійсно хочемо посилити нашу співпрацю і ми працюємо в цьому напрямку. Зокрема, в питаннях оборони, обміну досвідом, якого ми вже зараз виносимо чимало з цієї жахливої війни в Україні. Ми виносимо бойовий досвід і також проводимо аналіз 

- зазначив Рютте.

Рютте додав, що вже зараз у Польщі діє Центр спільного аналізу бойового досвіду та підготовки. За його словами, разом зі своїми партнерами НАТО все для того, щоб отримати досвід і обмінятися ним з партнерами, зокрема з Новою Зеландією, Австралію і Японію.

Доповнення

Раніше Рютте заявив, що на зустрічі "коаліції охочих" НАТО виконуватиме консультаційну роль. Про це зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Брюсселі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Марк Рютте
Нова Зеландія
NATO
Австралія
Брюссель
Китай
Японія
Україна
Іран
Польща
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