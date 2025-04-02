"Для консультацій": Рютте пояснив роль НАТО на зустрічі "коаліції охочих"
Київ • УНН
Генсек НАТО Рютте заявив, що Альянс надаватиме консультації та рекомендації "коаліції охочих" щодо оборони, а також роз'яснюватиме прийняті рішення.
На зустрічі "коаліції охочих" НАТО виконуватиме консультаційну роль. Про це зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Брюсселі, передає УНН.
Для консультацій, для надання порад, але також ми поговоримо і про певні плани стосовно оборони території НАТО. Тобто для рекомендації і для роз'яснення рішень, які будуть прийняті
Нагадаємо
10 квітня міністри оборони Британії та Франції зустрінуться в штаб-квартирі НАТО.
Крім того, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 квітня