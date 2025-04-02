"Для консультацій": Рютте пояснив роль НАТО на зустрічі "коаліції охочих"

На зустрічі "коаліції охочих" НАТО виконуватиме консультаційну роль. Про це зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Брюсселі, передає УНН.

Для консультацій, для надання порад, але також ми поговоримо і про певні плани стосовно оборони території НАТО. Тобто для рекомендації і для роз'яснення рішень, які будуть прийняті