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"Для консультацій": Рютте пояснив роль НАТО на зустрічі "коаліції охочих"

Київ • УНН

 • 20958 перегляди

Генсек НАТО Рютте заявив, що Альянс надаватиме консультації та рекомендації "коаліції охочих" щодо оборони, а також роз'яснюватиме прийняті рішення.

"Для консультацій": Рютте пояснив роль НАТО на зустрічі "коаліції охочих"

На зустрічі "коаліції охочих" НАТО виконуватиме консультаційну роль. Про це зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте  на пресконференції в Брюсселі, передає УНН.

Для консультацій, для надання порад, але також ми поговоримо і про певні плани стосовно оборони території НАТО. Тобто для рекомендації і для роз'яснення рішень, які будуть прийняті

- зазначив Рютте.

Нагадаємо

10 квітня міністри оборони Британії та Франції зустрінуться в штаб-квартирі НАТО.

Крім того, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 квітня

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
Марк Рютте
NATO
Брюссель
Франція
Сполучене Королівство
Німеччина
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