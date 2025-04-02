"Коаліцію охочих" збирають у штаб-квартирі НАТО 10 квітня, "Рамштайн" - 11 квітня
Київ • УНН
Міністри оборони Британії та Франції зустрінуться в штаб-квартирі НАТО 10 квітня. Британія та Німеччина скликають Рамштайн там же 11 квітня.
Чергове засідання "коаліції охочих" для підтримки України збирають 3 штаб-квартирі НАТО 10 квітня, а наступного дня, 11 квітня, там же скликають засідання у форматі "Рамштайн", повідомили в об'єднаній делегації Великої Британії у НАТО у X, пише УНН.
10 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі
Також повідомляється, що "Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 квітня.
Доповнення
"Коаліцію охочих" започаткували 17 лютого, коли президента Франції Еммануель Макрон скликав невелику зустріч лідерів у відповідь на телефонну розмову президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна. Менш ніж через два тижні, 2 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів другу зустріч лідерів у Лондоні з довшим списком присутніх. 15 березня було ще одне засідання у Лондоні.
Четверте засідання "коаліції охочих" відбулося в Парижі 27 березня. Тепер це коаліція понад 30 країн, які пообіцяли посилити підтримку України проти російської агресії. На зустрічі в Парижі обговорювали фінансову та військову підтримку України, санкції проти росії та план готовності ЄС до 2030 року.
Після перемоги Трампа на виборах США головування у у Контактній групі з питань оборони України у форматі "Рамштайн" перейняли спочатку Велика Британія, а потім Британія та Німеччина разом. До цього засідання Контактної групи проходили під головуванням Сполучених Штатів.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що міністр оборони Великої Британії буде головувати на новій зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") 11 квітня.