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"Коалицию желающих" собирают в штаб-квартире НАТО 10 апреля, "Рамштайн" - 11 апреля

Киев • УНН

 • 20640 просмотра

Министры обороны Британии и Франции встретятся в штаб-квартире НАТО 10 апреля. Британия и Германия созывают Рамштайн там же 11 апреля.

"Коалицию желающих" собирают в штаб-квартире НАТО 10 апреля, "Рамштайн" - 11 апреля

Очередное заседание "коалиции желающих" для поддержки Украины собирают в штаб-квартире НАТО 3 10 апреля, а на следующий день, 11 апреля, там же созывают заседание в формате "Рамштайн", сообщили в объединенной делегации Великобритании в НАТО в X, пишет УНН.

10 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню проведут встречу "коалиции желающих" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

- сообщили в делегации Британии в НАТО в X.

Также сообщается, что "Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 апреля.

Дополнение

"Коалицию желающих" основали 17 февраля, когда президент Франции Эммануэль Макрон созвал небольшую встречу лидеров в ответ на телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Менее чем через две недели, 2 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел вторую встречу лидеров в Лондоне с более длинным списком присутствующих. 15 марта было еще одно заседание в Лондоне.

Четвертое заседание "коалиции желающих" состоялось в Париже 27 марта. Теперь это коалиция более 30 стран, которые пообещали усилить поддержку Украины против российской агрессии. На встрече в Париже обсуждали финансовую и военную поддержку Украины, санкции против россии и план готовности ЕС к 2030 году.

После победы Трампа на выборах США председательство в Контактной группе по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" переняли сначала Великобритания, а затем Британия и Германия вместе. До этого заседания Контактной группы проходили под председательством Соединенных Штатов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что министр обороны Великобритании будет председательствовать на новой встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") 11 апреля.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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