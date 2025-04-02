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"Для консультаций": Рютте объяснил роль НАТО на встрече "коалиции желающих"

Киев • УНН

 • 20954 просмотра

Генсек НАТО Рютте заявил, что Альянс будет предоставлять консультации и рекомендации "коалиции желающих" по обороне, а также разъяснять принятые решения.

"Для консультаций": Рютте объяснил роль НАТО на встрече "коалиции желающих"

На встрече "коалиции желающих" НАТО будет выполнять консультационную роль. Об этом отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте  на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

Для консультаций, для предоставления советов, но также мы поговорим и об определенных планах по обороне территории НАТО. То есть для рекомендации и для разъяснения решений, которые будут приняты

- отметил Рютте.

Напомним

10 апреля министры обороны Британии и Франции встретятся в штаб-квартире НАТО.

Кроме того, Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 апреля

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
Марк Рютте
NATO
Брюссель
Франция
Великобритания
Германия
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