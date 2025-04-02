"Для консультаций": Рютте объяснил роль НАТО на встрече "коалиции желающих"
Киев • УНН
Генсек НАТО Рютте заявил, что Альянс будет предоставлять консультации и рекомендации "коалиции желающих" по обороне, а также разъяснять принятые решения.
На встрече "коалиции желающих" НАТО будет выполнять консультационную роль. Об этом отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.
Для консультаций, для предоставления советов, но также мы поговорим и об определенных планах по обороне территории НАТО. То есть для рекомендации и для разъяснения решений, которые будут приняты
Напомним
10 апреля министры обороны Британии и Франции встретятся в штаб-квартире НАТО.
Кроме того, Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 апреля