НАТО усилит сотрудничество с партнерами, используя опыт войны в Украине

НАТО стремится усилить сотрудничество со своими партнерами, в частности в вопросе обороны и обмена опытом, который можно получить от войны в Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

Мы действительно должны рассматривать различные театры действий, будь то евроатлантический или индо-тихоокеанский. Мы видим, что все, что в мире происходит, оно более связано, чем может казаться. Если мы посмотрим на войну в Украине, то к ней можно подключить и Иран, и Китай - объяснил свое мнение Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что Китай сейчас мощными темпами наращивает свои силы согласно дальновидному плану, расписанному до 2030 года. В этом контексте важно развивать сотрудничество между партнерами и использовать опыт войны россии против Украины

Соответственно, мы действительно хотим усилить наше сотрудничество и мы работаем в этом направлении. В частности, в вопросах обороны, обмена опытом, которого мы уже сейчас выносим немало из этой ужасной войны в Украине. Мы выносим боевой опыт и также проводим анализ - отметил Рютте.

Рютте добавил, что уже сейчас в Польше действует Центр совместного анализа боевого опыта и подготовки. По его словам, вместе со своими партнерами НАТО все для того, чтобы получить опыт и обменяться им с партнерами, в частности с Новой Зеландией, Австралией и Японией.

Дополнение

Ранее Рютте заявил, что на встрече "коалиции желающих" НАТО будет выполнять консультационную роль. Об этом отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.