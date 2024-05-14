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"НАТО - гарантія миру": група Єрмака-Расмуссена підготувала пропозиції щодо майбутнього членства України в Альянсі

Київ • УНН

 • 15285 перегляди

Міжнародна робоча група з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України пропонує НАТО запросити Україну розпочати переговори про вступ та визначити конкретні умови членства на липневому саміті Альянсу з метою приєднання України до НАТО не пізніше липня 2028 року.

Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України оприлюднила звіт з обґрунтуванням необхідності та конкретними пропозиціями щодо майбутнього членства України в Альянсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс президента України.

Деталі 

Співголовами цієї групи є керівник Офісу президента Андрій Єрмак та ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. 

У документі йдеться про те, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні, Альянс має надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ та запросити Раду Україна – НАТО визначити конкретні умови членства.

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Надійна перспектива членства в НАТО є способом переконати росію, що вона не виграє від ведення війни. Запрошення України зараз розпочати переговори про вступ – це спосіб дати чіткий сигнал Росії про необхідність припинити війну та дати Україні шанс на справедливий мир

- йдеться у звіті. 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, що ненадання нашій країні запрошення на Вашингтонському саміті може ще більше посилити агресію з боку рф.

Сильні та чіткі рішення на саміті НАТО в липні будуть надзвичайно важливими для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому євроатлантичному регіоні. Вони також стануть гарною мотивацією та потужною підтримкою для українських військових та всіх наших громадян

- впевнений Єрмак.

Міжнародна група Єрмака-Расмуссена пропонує встановити чіткі часові межі вступу України до Північноатлантичного альянсу – не пізніше липня 2028 року за виконання конкретних умов.

Також запропоновано збільшити зусилля України та її союзників, спрямовані на перешкоджання успіхові рф в повітрі, на морі та на землі та зняти всі застереження щодо типів звичайних озброєнь, які постачаються в Україну.

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Окремо в документі йдеться про, те що партнери повинні відмовитись від обмежень щодо способів їх використання наданої ЗСУ зброї проти військових цілей у рф.

Андерс Фог Расмуссен переконаний, що для перемоги України та встановлення стійкого миру необхідні рішучі дії з боку НАТО.

Лідери Альянсу повинні чітко заявити, що наша підтримка безпеки й суверенітету України є незворотною. У цьому звіті викладені чіткі заходи для досягнення цієї мети шляхом посилення економічної та військової підтримки для стримування й припинення війни Путіна. Він також рекомендує лідерам НАТО розпочати переговори про вступ з Україною на саміті у Вашингтоні в липні. Приєднання України до НАТО – це найпевніший шлях до тривалого миру та безпеки у Європі

- впевнений ексгенсек НАТО. 

Також міжнародна робоча група наголошує на необхідності об’єднання мережі двосторонніх угод із безпеки між Україною та її партнерами в межах міжнародного договору (компакту).

Зокрема, його мета – розбудова Збройних Сил України, щоб вони могли до кінця десятиліття досягти розміру та структури, достатньо міцної для захисту від можливого нападу Росії в майбутньому та посилення колективної оборони НАТО.

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Окрім того, документ пропонує щоб члени Альянсу зобов’язалися витрачати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні, а також розблокування заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів і використання їх для підтримки України.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна провела всі необхідні реформи й наразі "за крок до запрошення" в НАТО. Він розраховує що, Київ запросять стати членом Альянсу на саміті НАТО в липні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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