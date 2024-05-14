"НАТО - гарантія миру": група Єрмака-Расмуссена підготувала пропозиції щодо майбутнього членства України в Альянсі
Київ • УНН
Міжнародна робоча група з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України пропонує НАТО запросити Україну розпочати переговори про вступ та визначити конкретні умови членства на липневому саміті Альянсу з метою приєднання України до НАТО не пізніше липня 2028 року.
Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України оприлюднила звіт з обґрунтуванням необхідності та конкретними пропозиціями щодо майбутнього членства України в Альянсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс президента України.
Деталі
Співголовами цієї групи є керівник Офісу президента Андрій Єрмак та ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
У документі йдеться про те, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні, Альянс має надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ та запросити Раду Україна – НАТО визначити конкретні умови членства.
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Надійна перспектива членства в НАТО є способом переконати росію, що вона не виграє від ведення війни. Запрошення України зараз розпочати переговори про вступ – це спосіб дати чіткий сигнал Росії про необхідність припинити війну та дати Україні шанс на справедливий мир
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, що ненадання нашій країні запрошення на Вашингтонському саміті може ще більше посилити агресію з боку рф.
Сильні та чіткі рішення на саміті НАТО в липні будуть надзвичайно важливими для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому євроатлантичному регіоні. Вони також стануть гарною мотивацією та потужною підтримкою для українських військових та всіх наших громадян
Міжнародна група Єрмака-Расмуссена пропонує встановити чіткі часові межі вступу України до Північноатлантичного альянсу – не пізніше липня 2028 року за виконання конкретних умов.
Також запропоновано збільшити зусилля України та її союзників, спрямовані на перешкоджання успіхові рф в повітрі, на морі та на землі та зняти всі застереження щодо типів звичайних озброєнь, які постачаються в Україну.
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Окремо в документі йдеться про, те що партнери повинні відмовитись від обмежень щодо способів їх використання наданої ЗСУ зброї проти військових цілей у рф.
Андерс Фог Расмуссен переконаний, що для перемоги України та встановлення стійкого миру необхідні рішучі дії з боку НАТО.
Лідери Альянсу повинні чітко заявити, що наша підтримка безпеки й суверенітету України є незворотною. У цьому звіті викладені чіткі заходи для досягнення цієї мети шляхом посилення економічної та військової підтримки для стримування й припинення війни Путіна. Він також рекомендує лідерам НАТО розпочати переговори про вступ з Україною на саміті у Вашингтоні в липні. Приєднання України до НАТО – це найпевніший шлях до тривалого миру та безпеки у Європі
Також міжнародна робоча група наголошує на необхідності об’єднання мережі двосторонніх угод із безпеки між Україною та її партнерами в межах міжнародного договору (компакту).
Зокрема, його мета – розбудова Збройних Сил України, щоб вони могли до кінця десятиліття досягти розміру та структури, достатньо міцної для захисту від можливого нападу Росії в майбутньому та посилення колективної оборони НАТО.
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Окрім того, документ пропонує щоб члени Альянсу зобов’язалися витрачати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні, а також розблокування заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів і використання їх для підтримки України.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна провела всі необхідні реформи й наразі "за крок до запрошення" в НАТО. Він розраховує що, Київ запросять стати членом Альянсу на саміті НАТО в липні.