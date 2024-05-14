Україна приєдналася до Об'єднаної мережі бойових лабораторій НАТО
Київ • УНН
Україна приєдналася до Об'єднаної федеративної мережі бойових лабораторій (CFBLNet) в якості запрошеного партнера. Це дозволяє випробовувати бойові системи на сумісність і готовність до багатонаціональних операцій, в тому числі в засекречених мережах після акредитації.
У якості гостьового партнера Україна приєдналася до багатонаціональної ініціативи – Combined Federated Battle Laboratories Network (Об'єднаної мережі бойових лабораторій). Спонсором участі України в ініціативі стала Агенція НАТО зі зв'язку та інформації (NCIA), з якою Міністерство оборони України підписало технічну угоду. Про це повідомили у Міністерстві оборони, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що участь в CFBLNet розширить можливості України щодо тестування бойових систем на взаємосумісність та готовність до застосування у багатонаціональних операціях. Це дозволить, зокрема, проводити такі тестування в мережах з грифом "таємно" після відповідної акредитації. Об'єднану мережу бойових лабораторій використовують розробники систем для тестувань, спільних навчань та верифікації розробок.
Співпраця НАТО та України дозволить обмінюватися експертизою, зміцнювати співпрацю, проводити навчання та надавати можливості для покращення взаємосумісності. Окрім України, участь в ініціативі беруть 39 партнерів (32 країни НАТО, Австрія, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, організація НАТО тощо).
Додамо
Мережа CFBLNet налічує понад 400 точок у 26 країнах та НАТО. Вона функціонує у рамках партнерства між Комітетом з електроніки комунікацій (CCEB), НАТО та Сполученими Штатами Америки. Ядром CFBLNet для європейських країн, країн та організацій НАТО управляє Агенція НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA).
Шмигаль про членство в НАТО: Україна "за крок до запрошення"06.05.24, 10:34 • 22388 переглядiв