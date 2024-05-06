Шмигаль про членство в НАТО: Україна "за крок до запрошення"
Київ • УНН
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна провела всі необхідні реформи і зараз знаходиться "за крок до запрошення" до вступу в НАТО. Шмигаль очікує, що Україна отримає запрошення на саміті НАТО в липні.
Україна провела всі необхідні реформи і наразі "за крок до запрошення" в НАТО. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує що, Україну запросять стати членом Альянсу на саміті НАТО в липні. Про це Шмигаль сказав у прямому ефірі Rosemary Barton, повідомляє УНН із посиланням на CBC.
Деталі
Як сказав Шмигаль, Україна розраховує на те, що країни НАТО ухвалять рішення щодо заявки на членство на наступному саміті у Вашингтоні в липні.
"Наша армія працює за стандартами НАТО", - сказав Шмигаль.
Також прем'єр заявив, що Київ провів "всі необхідні реформи, і тепер ми за крок до запрошення".
Доповнення
Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року, через сім місяців після повномасштабного вторгнення росії.
Як зазначав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, проблема щодо запрошення України в НАТО полягає в тому, що потрібен консенсус усіх 32 членів Альянсу, який наразі відсутній. За словами Столтенберга, поки немає політичного спільного рішення яке принесе користь не лише Україні, але й НАТО для якого Київ буде повноправним членом.
Віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина називала ключових противників запрошення України в НАТО.