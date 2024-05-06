Шмыгаль о членстве в НАТО: Украина "в шаге от приглашения"

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина провела все необходимые реформы и сейчас находится "в шаге от приглашения" к вступлению в НАТО. Шмыгаль ожидает, что Украина получит приглашение на саммите НАТО в июле.
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