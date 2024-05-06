Шмыгаль о членстве в НАТО: Украина "в шаге от приглашения"

Украина провела все необходимые реформы и сейчас "в шаге от приглашения" в НАТО. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает что, Украину пригласят стать членом Альянса на саммите НАТО в июле. Об этом Шмыгаль сказал в прямом эфире Rosemary Barton, сообщает УНН со ссылкой на CBC.

Детали

Как сказал Шмыгаль, Украина рассчитывает на то, что страны НАТО примут решение по заявке на членство на следующем саммите в Вашингтоне в июле.

"Наша армия работает по стандартам НАТО", - сказал Шмыгаль.

Также премьер заявил, что Киев провел "все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения".

Дополнение

Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, через семь месяцев после полномасштабного вторжения россии.

Как отмечал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, проблема приглашения Украины в НАТО заключается в том, что нужен консенсус всех 32 членов Альянса, который пока отсутствует. По словам Столтенберга, пока нет политического общего решения, которое принесет пользу не только Украине, но и НАТО, для которого Киев будет полноправным членом.

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина называла ключевых противников приглашения Украины в НАТО.