Украина присоединилась к Объединенной сети боевых лабораторий НАТО

В качестве гостевого партнера Украина присоединилась к многонациональной инициативе - Combined Federated Battle Laboratories Network (Объединенной сети боевых лабораторий). Спонсором участия Украины в инициативе стало Агентство НАТО по связи и информации (NCIA), с которым Министерство обороны Украины подписало техническое соглашение. Об этом сообщили в Министерстве обороны, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что участие в CFBLNet расширит возможности Украины по тестированию боевых систем на совместимость и готовность к применению в многонациональных операциях. Это позволит, в частности, проводить такие тестирования в сетях с грифом "секретно" после соответствующей аккредитации. Объединенную сеть боевых лабораторий используют разработчики систем для тестирования, совместных учений и верификации разработок.

Сотрудничество НАТО и Украины позволит обмениваться экспертизой, укреплять сотрудничество, проводить обучение и предоставлять возможности для улучшения совместимости. Кроме Украины, участие в инициативе принимают 39 партнеров (32 страны НАТО, Австрия, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, организация НАТО и т.д.).

Добавим

Сеть CFBLNet насчитывает более 400 точек в 26 странах и НАТО. Она функционирует в рамках партнерства между Комитетом по электронике коммуникаций (CCEB), НАТО и Соединенными Штатами Америки. Ядром CFBLNet для европейских стран, стран и организаций НАТО управляет Агентство НАТО по связи и информации (NCIA).

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