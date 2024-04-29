Столтенберг визнав, що НАТО не надало обіцяну допомогу
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нездатність союзників надати достатню підтримку, включаючи боєприпаси і системи протиповітряної оборони, дозволила росії просунутися на лінії фронту в Україні.
За останні кілька місяців союзники не змогли забезпечити необхідний рівень підтримки, що дозволило росіянам просунутись вперед на лінії фронту. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
США витратили місяці, не в змозі ухвалити пакет для України. Європейські члени Альянсу не доставили ту кількість боєприпасів, яку вони обіцяли. Наслідки ми бачили на полі бою. Дефіцит боєприпасів дозволив росіянам просуватися вперед на лінії фронту. Недостатня кількість ППО дозволяє російським ракетам більше вражати цілей
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що зміцнення сил оборони України залежить від трьох основних аспектів: отримання фінансової підтримки від партнерів, забезпечення своєчасних поставок зброї та надання конкретних видів озброєння.