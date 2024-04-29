Від чого залежить сила української армії? Зеленський озвучив основні аспекти

Наразі існують три основні аспекти, які визначають силу оборонних сил. Отримання фінансової допомоги від партнерів - лише один із них. Про це повідомив Президент України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, передає кореспондент УНН.

Три основні напрямки, які, за словами Президента України, допоможуть зміцнити Українську армію:

Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші

За словами Зеленського, він ще не побачив значного прогресу в частині своєчасної поставки озброєнь, хоча поставки вже "трішки" розпочалися. Він підкреслив, що важливо прискорити цей процес.

Стосовно третього пункту, то Президент зазначив, що він є найважливішим

І ось що найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда