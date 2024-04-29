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Від чого залежить сила української армії? Зеленський озвучив основні аспекти

Від чого залежить сила української армії? Зеленський озвучив основні аспекти

Київ • УНН

 • 20035 перегляди

Президент Зеленський заявив, що зміцнення сил оборони України залежить від трьох основних аспектів: отримання фінансової підтримки від партнерів, забезпечення своєчасних поставок зброї та надання конкретних видів озброєння.

Наразі існують три основні аспекти, які визначають силу оборонних сил. Отримання фінансової допомоги від партнерів - лише один із них. Про це повідомив Президент України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, передає кореспондент УНН.

Три основні напрямки, які, за словами Президента України, допоможуть зміцнити Українську армію: 

  • отримання фінансової підтримки від партнерів, включаючи Сполучені Штати Америки; 
  • забезпечення своєчасних поставок озброєнь в Україну;
  • надання Силам оборони специфічних видів озброєнь.

Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші

 - пояснив він.

За словами Зеленського, він ще не побачив значного прогресу в частині своєчасної поставки озброєнь, хоча поставки вже "трішки" розпочалися. Він підкреслив, що важливо прискорити цей процес.

Стосовно третього пункту, то Президент зазначив, що він є найважливішим

І ось що найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з президентом Зеленським у Києві та обговорив створення фонду на 100 мільярдів євро протягом 5 років для фінансової підтримки оборони України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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