От чего зависит сила украинской армии? Зеленский озвучил основные аспекты
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что укрепление сил обороны Украины зависит от трех основных аспектов: получение финансовой поддержки от партнеров, обеспечение своевременных поставок оружия и предоставление конкретных видов вооружения.
Сейчас существуют три основных аспекта, которые определяют силу оборонных сил. Получение финансовой помощи от партнеров - лишь один из них. Об этом сообщил Президент Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.
Три основных направления, которые, по словам Президента Украины, помогут укрепить Украинскую армию:
- получение финансовой поддержки от партнеров, включая Соединенные Штаты Америки;
- обеспечение своевременных поставок вооружений в Украину;
- предоставление Силам обороны специфических видов вооружений.
Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги
По словам Зеленского, он еще не увидел значительного прогресса в части своевременной поставки вооружений, хотя поставки уже "немножко" начались. Он подчеркнул, что важно ускорить этот процесс.
Относительно третьего пункта, то Президент отметил, что он является важнейшим
И вот что самое главное. Я уже не говорю о четвертом пункте где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельный разговор
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом Зеленским в Киеве и обсудил создание фонда на 100 миллиардов евро в течение 5 лет для финансовой поддержки обороны Украины.
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
От чего зависит сила украинской армии? Зеленский озвучил основные аспекты
Харьковчанин, который порезал голову бездомной собаке, получил подозрение
Представитель Telegram заявил, что украинских ботов временно заблокировали из-за "ложного срабатывания"
В Киеве презентуют 274 предмета археологии и монеты, которые Эстония вернула Украине
Президент: россия использует в свою пользу задержки с поставками оружия Украине
Украина заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский - Зеленский
Зеленский: отношения Украина-НАТО на самом высоком уровне, но еще не на максимально возможном
Неизвестные лица блокируют возвращение "Межигорья" в государственную собственность
Зеленский обсудил со Столтенбергом создание специального Фонда поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Популярные
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета
Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф
По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА
Публикации
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
От чего зависит сила украинской армии? Зеленский озвучил основные аспекты
Президент Зеленский заявил, что укрепление сил обороны Украины зависит от трех основных аспектов: получение финансовой поддержки от партнеров, обеспечение своевременных поставок оружия и предоставление конкретных видов вооружения.
Харьковчанин, который порезал голову бездомной собаке, получил подозрение
Пьяный 46-летний харьковчанин отрезал голову бездомному псу за то, что тот лаял на его собаку. Животное выжило.
Представитель Telegram заявил, что украинских ботов временно заблокировали из-за "ложного срабатывания"
Telegram временно отключил официальных украинских правительственных ботов из-за "ложного срабатывания", но впоследствии возобновил их работу без предоставления дополнительных деталей.
В Киеве презентуют 274 предмета археологии и монеты, которые Эстония вернула Украине
274 археологических предмета и монеты, изъятые на эстонской границе, будут представлены в Национальном музее истории Украины в Киеве 30 апреля, в частности скифские и средневековые украшения, монеты византийских императоров и парадная конская сбруя.
Президент: россия использует в свою пользу задержки с поставками оружия Украине
россия использует задержки с поставками оружия в Украину, чтобы получить преимущество на фронте. Украина и НАТО работают над тем, чтобы сорвать наступательные планы россии.
Украина заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский - Зеленский
Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений со времен независимости Украины, но Украина будет в Альянсе, поскольку это имеет решающее значение для европейской и евроатлантической безопасности, заявил Президент Зеленский.
Зеленский: отношения Украина-НАТО на самом высоком уровне, но еще не на максимально возможном
Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений со времен независимости Украины, но не максимально возможного, о чем говорили Президент Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Столтенберг во время визита Столтенберга в Украину.
Неизвестные лица блокируют возвращение "Межигорья" в государственную собственность
Неизвестные лица заблокировали въезд в государственный парк "Межигорье", препятствуя межведомственной комиссии передать арестованное имущество парка в государственную собственность.
Зеленский обсудил со Столтенбергом создание специального Фонда поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с Президентом Зеленским в Киеве и обсудил создание фонда на 100 миллиардов евро в течение 5 лет для финансовой поддержки обороны Украины.
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
По мнению старшего экономиста CASE Украина Владимира Дубровского, предложенный Даниилом Гетьманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса" имеет целью разделить предпринимателей и подорвать их усилия по налоговой реформе.