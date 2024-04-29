От чего зависит сила украинской армии? Зеленский озвучил основные аспекты

Сейчас существуют три основных аспекта, которые определяют силу оборонных сил. Получение финансовой помощи от партнеров - лишь один из них. Об этом сообщил Президент Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

Три основных направления, которые, по словам Президента Украины, помогут укрепить Украинскую армию:

получение финансовой поддержки от партнеров, включая Соединенные Штаты Америки;

обеспечение своевременных поставок вооружений в Украину;

предоставление Силам обороны специфических видов вооружений.

Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги - пояснил он.

По словам Зеленского, он еще не увидел значительного прогресса в части своевременной поставки вооружений, хотя поставки уже "немножко" начались. Он подчеркнул, что важно ускорить этот процесс.

Относительно третьего пункта, то Президент отметил, что он является важнейшим

И вот что самое главное. Я уже не говорю о четвертом пункте где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельный разговор - резюмировал Зеленский.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом Зеленским в Киеве и обсудил создание фонда на 100 миллиардов евро в течение 5 лет для финансовой поддержки обороны Украины.