Столтенберг признал, что НАТО не предоставило обещанную помощь

За последние несколько месяцев союзники не смогли обеспечить необходимый уровень поддержки, что позволило россиянам продвинуться вперед на линии фронта. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

США потратили месяцы, не в состоянии принять пакет для Украины. Европейские члены Альянса не доставили то количество боеприпасов, которое они обещали. Последствия мы видели на поле боя. Дефицит боеприпасов позволил россиянам продвигаться вперед на линии фронта. Недостаточное количество ПВО позволяет российским ракетам больше поражать целей - заявил генсек НАТО.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что укрепление сил обороны Украины зависит от трех основных аспектов: получение финансовой поддержки от партнеров, обеспечение своевременных поставок оружия и предоставление конкретных видов вооружения.