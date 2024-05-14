"НАТО - гарантия мира": группа Ермака-Расмуссена подготовила предложения относительно будущего членства Украины в Альянсе

Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины обнародовала отчет с обоснованием необходимости и конкретными предложениями относительно будущего членства Украины в Альянсе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Детали

Сопредседателями этой группы являются руководитель Офиса президента Андрей Ермак и экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

В документе говорится о том, что на саммите НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, Альянс должен предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении и пригласить Совет Украина - НАТО определить конкретные условия членства.

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Надежная перспектива членства в НАТО является способом убедить Россию, что она не выиграет от ведения войны. Приглашение Украины сейчас начать переговоры о вступлении - это способ дать четкий сигнал России о необходимости прекратить войну и дать Украине шанс на справедливый мир - говорится в отчете.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, что непредоставление нашей стране приглашения на Вашингтонском саммите может еще больше усилить агрессию со стороны рф.

Сильные и четкие решения на саммите НАТО в июле будут чрезвычайно важными для будущего справедливого мира в Украине и всем евроатлантическом регионе. Они также станут хорошей мотивацией и мощной поддержкой для украинских военных и всех наших граждан - уверен Ермак.

Международная группа Ермака-Расмуссена предлагает установить четкие временные рамки вступления Украины в Североатлантический альянс - не позднее июля 2028 года при выполнении конкретных условий.

Также предложено увеличить усилия Украины и ее союзников, направленные на препятствование успеху рф в воздухе, на море и на земле и снять все предостережения относительно типов обычных вооружений, поставляемых в Украину.

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Отдельно в документе говорится о том, что партнеры должны отказаться от ограничений относительно способов их использования предоставленного ВСУ оружия против военных целей в РФ.

Андерс Фог Расмуссен убежден, что для победы Украины и установления устойчивого мира необходимы решительные действия со стороны НАТО.

Лидеры Альянса должны четко заявить, что наша поддержка безопасности и суверенитета Украины является необратимой. В этом отчете изложены четкие меры для достижения этой цели путем усиления экономической и военной поддержки для сдерживания и прекращения войны Путина. Он также рекомендует лидерам НАТО начать переговоры о вступлении с Украиной на саммите в Вашингтоне в июле. Присоединение Украины к НАТО - это самый надежный путь к длительному миру и безопасности в Европе - уверен экс-генсек НАТО.

Также международная рабочая группа подчеркивает необходимость объединения сети двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и ее партнерами в рамках международного договора (компакта).

В частности, его цель - развитие Вооруженных Сил Украины, чтобы они могли до конца десятилетия достичь размера и структуры, достаточно прочной для защиты от возможного нападения России в будущем и усиления коллективной обороны НАТО.

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Кроме того, документ предлагает чтобы члены Альянса обязались тратить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, а также разблокирование замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов и использование их для поддержки Украины.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина провела все необходимые реформы и сейчас "в шаге от приглашения" в НАТО. Он рассчитывает что, Киев пригласят стать членом Альянса на саммите НАТО в июле.