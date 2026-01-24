Наслідки ворожого удару по Харкову: 14 постраждалих, серед них дитина - ДСНС

Масована атака російських безпілотників на Харків призвела до значних руйнувань у житлових кварталах та травмування мирних мешканців. Рятувальні служби працювали в екстреному режимі, ліквідовуючи наслідки влучань та евакуюючи людей із заблокованих приміщень у кількох районах міста. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

В Індустріальному районі внаслідок ударів БпЛА спалахнули пожежі в житлових багатоповерхівках та на території одного з підприємств. З охопленої вогнем чотириповерхівки рятувальникам ДСНС вдалося вивести п’ятьох осіб, серед яких була одна дитина.

Окрім житлового сектору, суттєвих пошкоджень зазнали будівлі гуртожитку та медичного закладу, де наразі тривають роботи з розбору завалів.

Масштаб ліквідації та допомога постраждалим

У Немишлянському районі ворожий дрон зруйнував приватний будинок, що спричинило потужну пожежу на великій площі. Загалом станом на ранок 24 січня відомо про 14 постраждалих, серед яких одна дитина. До ліквідації наслідків атаки залучено 134 рятувальники та 34 одиниці техніки. На місцях трагедії пліч-о-пліч із ДСНС працюють поліцейські, волонтери та психологи, які надають допомогу мешканцям, що втратили житло або перебувають у стані шоку.

