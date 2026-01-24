$43.170.01
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 21187 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 21910 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 20753 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 19962 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 34361 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 30931 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 19221 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26118 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 57707 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Наслідки ворожого удару по Харкову: 14 постраждалих, серед них дитина - ДСНС

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Атака російських безпілотників на Харків призвела до 14 постраждалих, серед яких одна дитина, та значних руйнувань. Рятувальники евакуювали людей з пошкоджених будівель, ліквідовуючи пожежі та розбираючи завали.

Наслідки ворожого удару по Харкову: 14 постраждалих, серед них дитина - ДСНС

Масована атака російських безпілотників на Харків призвела до значних руйнувань у житлових кварталах та травмування мирних мешканців. Рятувальні служби працювали в екстреному режимі, ліквідовуючи наслідки влучань та евакуюючи людей із заблокованих приміщень у кількох районах міста. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

В Індустріальному районі внаслідок ударів БпЛА спалахнули пожежі в житлових багатоповерхівках та на території одного з підприємств. З охопленої вогнем чотириповерхівки рятувальникам ДСНС вдалося вивести п’ятьох осіб, серед яких була одна дитина.

Окрім житлового сектору, суттєвих пошкоджень зазнали будівлі гуртожитку та медичного закладу, де наразі тривають роботи з розбору завалів.

Масштаб ліквідації та допомога постраждалим

У Немишлянському районі ворожий дрон зруйнував приватний будинок, що спричинило потужну пожежу на великій площі. Загалом станом на ранок 24 січня відомо про 14 постраждалих, серед яких одна дитина. До ліквідації наслідків атаки залучено 134 рятувальники та 34 одиниці техніки. На місцях трагедії пліч-о-пліч із ДСНС працюють поліцейські, волонтери та психологи, які надають допомогу мешканцям, що втратили житло або перебувають у стані шоку. 

Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки24.01.26, 02:59 • 7556 переглядiв

