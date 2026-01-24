$43.170.01
00:59 • 7514 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 21145 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 21886 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 20728 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 19939 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 34320 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 30875 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 19211 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 26109 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 57689 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Последствия вражеского удара по Харькову: 14 пострадавших, среди них ребенок - ГСЧС

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Атака российских беспилотников на Харьков привела к 14 пострадавшим, среди которых один ребенок, и значительным разрушениям. Спасатели эвакуировали людей из поврежденных зданий, ликвидируя пожары и разбирая завалы.

Последствия вражеского удара по Харькову: 14 пострадавших, среди них ребенок - ГСЧС

Массированная атака российских беспилотников на Харьков привела к значительным разрушениям в жилых кварталах и травмированию мирных жителей. Спасательные службы работали в экстренном режиме, ликвидируя последствия попаданий и эвакуируя людей из заблокированных помещений в нескольких районах города. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

В Индустриальном районе в результате ударов БпЛА вспыхнули пожары в жилых многоэтажках и на территории одного из предприятий. Из охваченного огнем четырехэтажного дома спасателям ГСЧС удалось вывести пять человек, среди которых был один ребенок.

Кроме жилого сектора, существенные повреждения получили здания общежития и медицинского учреждения, где сейчас продолжаются работы по разбору завалов.

Масштаб ликвидации и помощь пострадавшим

В Немышлянском районе вражеский дрон разрушил частный дом, что повлекло мощный пожар на большой площади. Всего по состоянию на утро 24 января известно о 14 пострадавших, среди которых один ребенок. К ликвидации последствий атаки привлечено 134 спасателя и 34 единицы техники. На местах трагедии бок о бок с ГСЧС работают полицейские, волонтеры и психологи, которые оказывают помощь жителям, потерявшим жилье или находящимся в состоянии шока. 

Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия24.01.26, 02:59 • 7522 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Недвижимость
Техника
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Харьков