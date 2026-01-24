Последствия вражеского удара по Харькову: 14 пострадавших, среди них ребенок - ГСЧС

Массированная атака российских беспилотников на Харьков привела к значительным разрушениям в жилых кварталах и травмированию мирных жителей. Спасательные службы работали в экстренном режиме, ликвидируя последствия попаданий и эвакуируя людей из заблокированных помещений в нескольких районах города. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

В Индустриальном районе в результате ударов БпЛА вспыхнули пожары в жилых многоэтажках и на территории одного из предприятий. Из охваченного огнем четырехэтажного дома спасателям ГСЧС удалось вывести пять человек, среди которых был один ребенок.

Кроме жилого сектора, существенные повреждения получили здания общежития и медицинского учреждения, где сейчас продолжаются работы по разбору завалов.

Масштаб ликвидации и помощь пострадавшим

В Немышлянском районе вражеский дрон разрушил частный дом, что повлекло мощный пожар на большой площади. Всего по состоянию на утро 24 января известно о 14 пострадавших, среди которых один ребенок. К ликвидации последствий атаки привлечено 134 спасателя и 34 единицы техники. На местах трагедии бок о бок с ГСЧС работают полицейские, волонтеры и психологи, которые оказывают помощь жителям, потерявшим жилье или находящимся в состоянии шока.

