Нардеп про законопроєкт про підвищення податків: очікується від нього понад 152 млрд грн доходів

Очікується понад 152 мільярди грн доходів від законопроєкту про підвищення податків. Основною мірою через надходження від банківського податку та податку на прибуток фінансових компаній.

Про цезаявила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

У нас вже частково закладені надходження в державний бюджет від цього проєкту (про підвищення податків - ред.), але лише в сумі 126, 7 млрд грн. До другого читання він змінився і ми вже очікуємо понад 152 мільярди грн доходів від цього податкового пакета. Основною мірою через надходження від банківського податку, податку на прибуток фінансових компаній. Тобто у нас з'являються близько 25 млрд грн додаткових, які ми зможемо витратити на потреби безпеки та оборони - розповіла Підласа.

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Доповнення

Нардеп, заступник голови комітету з питань податкової політики Ярослав Железняк повідомляв, що Комітет ВР підтримав до другого читання законопроєкт про підвищення податків. Документ пропонує збільшення військового збору з 1,5% до 5%, а також підвищення податку на прибуток банків до 50%.

Основні положення документа:

впровадження ВЗ для ФОПів;

збільшення МПЗ для земель;



25% ПП для фінкомпаній;



звільнення кешбеку від оподаткування;



перехід на помісячну звітність по ПДФО;



збільшення ренти на видобуток щебеню.



А ось відтермінувати на 1 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ, за словами Железняка, уряд відмовився.

Документ розглянуть у Верховній Раді на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня.Втім, я вказав нардеп, частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.У вересні Верховна Рада 224 голосами "За" при 226 необхідних не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на 30 млрд. Документ відправили на повторне перше читання.

Все ж таки 17 вересня Верховна Рада України 241 голосом "За" підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д щодо збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.

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