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Нардеп о законопроекте о повышении налогов: ожидается от него более 152 млрд грн доходов

Нардеп о законопроекте о повышении налогов: ожидается от него более 152 млрд грн доходов

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 06:56  •  5141 просмотра

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Ожидается более 152 млрд грн доходов от законопроекта о повышении налогов. Основные поступления - от банковского налога и налога на прибыль финансовых компаний, сообщила глава бюджетного комитета ВР.

Ожидается более 152 миллиардов грн доходов от законопроекта о повышении налогов. В основном из-за поступлений от банковского налога и налога на прибыль финансовых компаний.

Об этом заявила  народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

У нас уже частично заложены поступления в государственный бюджет от этого проекта (о повышении налогов - ред.), но только в сумме 126, 7 млрд грн. Ко второму чтению он изменился и мы уже ожидаем более 152 миллиардов грн доходов от этого налогового пакета. В основном за счет поступлений от банковского налога, налога на прибыль финансовых компаний. То есть у нас появляются около 25 млрд грн дополнительных, которые мы сможем потратить на нужды безопасности и обороны

- рассказала Пидласа.

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Дополнение

Нардеп, заместитель главы комитета по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк сообщал, что  Комитет ВР  поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов. Документ предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%,  а также повышение налога на прибыль банков до 50%. 

Основные положения документа:

  • внедрение ВС для ФЛП;
  • увеличение МПЗ для земель;
  • 25% ПП для финкомпаний;
  • освобождение кэшбэка от налогообложения;
  • переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
  • увеличение ренты на добычу щебня. 

А вот отсрочить на 1 ноября или частично заменить на повышение НДС, по словам Железняка, правительство отказалось.

Документ рассмотрят в Верховной Раде на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября.Впрочем, как указал нардеп, часть норм вступит задним числом, с 1 октября.В сентябре Верховная Рада 224 голосами «За» при 226 необходимых не смогла принять в первом чтении законопроект об увеличении налогов на 30 млрд. Документ отправили на повторное первое чтение.

Все же 17 сентября Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д по увеличению налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
roksolana-pidlasaРоксолана Пидласа
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
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