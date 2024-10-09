Нардеп о законопроекте о повышении налогов: ожидается от него более 152 млрд грн доходов
Киев • УНН
Ожидается более 152 млрд грн доходов от законопроекта о повышении налогов. Основные поступления - от банковского налога и налога на прибыль финансовых компаний, сообщила глава бюджетного комитета ВР.
Ожидается более 152 миллиардов грн доходов от законопроекта о повышении налогов. В основном из-за поступлений от банковского налога и налога на прибыль финансовых компаний.
Об этом заявила народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
У нас уже частично заложены поступления в государственный бюджет от этого проекта (о повышении налогов - ред.), но только в сумме 126, 7 млрд грн. Ко второму чтению он изменился и мы уже ожидаем более 152 миллиардов грн доходов от этого налогового пакета. В основном за счет поступлений от банковского налога, налога на прибыль финансовых компаний. То есть у нас появляются около 25 млрд грн дополнительных, которые мы сможем потратить на нужды безопасности и обороны
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Дополнение
Нардеп, заместитель главы комитета по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк сообщал, что Комитет ВР поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов. Документ предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.
Основные положения документа:
- внедрение ВС для ФЛП;
- увеличение МПЗ для земель;
- 25% ПП для финкомпаний;
- освобождение кэшбэка от налогообложения;
- переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
- увеличение ренты на добычу щебня.
А вот отсрочить на 1 ноября или частично заменить на повышение НДС, по словам Железняка, правительство отказалось.
Документ рассмотрят в Верховной Раде на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября.Впрочем, как указал нардеп, часть норм вступит задним числом, с 1 октября.В сентябре Верховная Рада 224 голосами «За» при 226 необходимых не смогла принять в первом чтении законопроект об увеличении налогов на 30 млрд. Документ отправили на повторное первое чтение.
Все же 17 сентября Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д по увеличению налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.
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