Нардеп о законопроекте о повышении налогов: ожидается от него более 152 млрд грн доходов

Ожидается более 152 миллиардов грн доходов от законопроекта о повышении налогов. В основном из-за поступлений от банковского налога и налога на прибыль финансовых компаний.

Об этом заявила народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

У нас уже частично заложены поступления в государственный бюджет от этого проекта (о повышении налогов - ред.), но только в сумме 126, 7 млрд грн. Ко второму чтению он изменился и мы уже ожидаем более 152 миллиардов грн доходов от этого налогового пакета. В основном за счет поступлений от банковского налога, налога на прибыль финансовых компаний. То есть у нас появляются около 25 млрд грн дополнительных, которые мы сможем потратить на нужды безопасности и обороны