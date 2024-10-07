Все налоги идут на оборону, но их не хватает - Минфин

Украина направляет на сектор безопасности и обороны все собранные налоги. Однако поскольку этого не хватает, приходится покрывать остаток за счет других источников, в том числе неналоговых доходов и внутренних заимствований. Об этом заявили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.

Детали

В Минфине отметили, что несмотря на нехватку средств для финансирования всех безопасности и обороны с начала полномасштабного вторжения ставки налогов не росли - ни НДС, ни на прибыль, ни НДФЛ, ни военный сбор.

Наоборот - в 2022 году был введен ряд льгот, чтобы поддержать граждан и бизнес и дать время им приспособиться к новым условиям.

Как следствие, в Украине в 2023 году налоговые поступления в сводный бюджет вместе с ЕСВ составили 32,4% от ВВП, что ниже даже уровня довоенного 2013 года (37%) и 2021 года (33,1%) - отмечают в Министерстве финансов.

В ведомстве отметили, что средний уровень собранных налогов к ВВП в странах ОЭСР в 2022 году - 34%. По данным ОЭСР в Польше этот показатель составлял в 2022 году 35,2%, Словакии - 34,8%, Венгрии - 33,2%.

Внедрять повышение налогов предлагают "задним числом" - нардеп

Растущие потребности сектора безопасности и обороны, на которые направляются все внутренние ресурсы, требуют принятия соответствующих мер. Именно поэтому важно обеспечить принятие изменений в Налоговый кодекс во втором чтении, чтобы иметь ресурсы для финансирования Вооруженных Сил как до конца 2024 года, так и в 2025 году - подытожили в Минфине.

Напомним,

Комитет Верховной Рады поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов. Документ предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%