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Всі податки йдуть на оборону, але їх все одно не вистачає - Мінфін

Київ • УНН

 • 13241 перегляди

Україна спрямовує всі зібрані податки на сектор безпеки та оборони, але цього недостатньо. Мінфін наголошує на важливості прийняття змін до Податкового кодексу для забезпечення фінансування ЗСУ у 2024-2025 роках.

Україна спрямовує на сектор безпеки та оборони всі зібрані податки. Проте оскільки цього не вистачає, доводиться покривати залишок коштом інших джерел, у тому числі неподаткових доходів та внутрішніх запозичень. Про це заявили в Міністерстві фінансів України, передає УНН.

Деталі

У Мінфіні відзначили, що попри брак коштів для фінансування всіх безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали - ні ПДВ, ні на прибуток, ні ПДФО, ні військовий збір.

Навпаки - у 2022 році було запроваджено ряд пільг, щоб підтримати громадян та бізнес і дати час їм пристосуватися до нових умов.

Як наслідок, в Україні у 2023 році податкові надходження до зведеного бюджету разом із ЄСВ становили 32,4% від ВВП, що нижче навіть за рівень довоєнного 2013 року (37%) та 2021 року (33,1%)

- наголошують в Міністерстві фінансів. 

У відомстві відзначили, що середній рівень зібраних податків до ВВП у країнах ОЕСР у 2022 році - 34%. За даними ОЕСР у Польщі цей показник становив у 2022 році 35,2%, Словаччині - 34,8%, Угорщині - 33,2%.  

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Впроваджувати підвищення податків пропонують "заднім числом" - нардеп16.09.24, 11:30 • 38990 переглядiв

Зростаючі потреби сектору безпеки та оборони, на які спрямовуються усі внутрішні ресурси, вимагають ухвалення відповідних заходів. Саме тому важливо забезпечити прийняття змін до Податкового кодексу у другому читанні, щоб мати ресурси для фінансування Збройних Сил як до кінця 2024 року, так і у 2025 році 

- підсумували в Мінфіні. 

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт про підвищення податків. Документ пропонує збільшення військового збору з 1,5% до 5%, а також підвищення податку на прибуток банків до 50%

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика

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